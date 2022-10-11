Держава та олігархи країни окупантів продовжують бідніти – ракетні удари по Україні змусили впасти фондовий ринок росії

Деякі російські олігархи стали заробляти втричі менше, ніж раніше, з початком агресії проти України.

У той час як у понеділок, 10 жовтня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, на їх фондових біржах знову було помічено падіння біржових котируваннь та цін на акції.

Так, у той час як російські ракети впали на Київ, індекс Московської біржі впав майже на 9% до 1775 пунктів, що було спричинено падінням цін на акції "Газпрому" (на 29%) та "Татнафти" (на 18%).

У цьому фондовий ринок Росії продовжує падіння. Так, на ранок вівторка, 11 жовтня, індекс Московської біржі становить 1923 пункти, але 20 вересня він перевищував 2200 пунктів і почав падіння після оголошення в Росії "часткової" мобілізації, що фактично було визнанням своєї поразки.

Особливо болісно падіння ринку б’є по російській державі, що є власником більшості сировинних підприємств, найбільш прибуткових у російській економіці, і деяким російським олігархам.

Так, за рік прибутковість акцій "VK" (основний власник через ланцюжок офшорів — "Газпром") впала на 75%, "Сбербанку" на 73%, "Роснефть" на 58% і самого "Газпрому" на 57%.

З російських олігархів найбільше постраждали:

Олег Тіньков — його TCS Group, власник банку "Тінькоф", знизив прибутковість з акцій на 67%;

Володимир Лісін — прибутковість його металургійного гіганта НЛМК впала на 66%;

Аркадій Волож – прибутковість "Яндекс", у якому підприємець є найбільшим акціонером, упав також на 66%;

Леонід Міхельсон — його газодобувна компанія "Новатек" стала приносити дохід на 52% менше;

Володимир Потанін — його "Норнікель" став приносити на 48% менше;

Вагіт Алекперов — його "Лукойл" став приносити на 46% менше за 1 акцію.

Поразки окупантів на фронті продовжують бити російську економіку, що найбільше зримо відбивається на її фондовому ринку, чиї показники були гіршими, ніж зараз тільки в день вторгнення, 24 лютого. При цьому наступного року Росії очікує велике зростання податків, що має ще сильніше вдарити по економіці агресора.