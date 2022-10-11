Государство и олигархи страны оккупантов продолжают беднеть – ракетные удары по Украине заставили упасть фондовый рынок рф

Некоторые российские олигархи стали зарабатывать втрое меньше чем прежде с началом агрессии против Украины

В то время как в понедельник, 10 октября, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, на их фондовых биржах снова было замечено падение биржевых котировок и цен на акции.

Так, в то время как российские ракеты упали на Киев, индекс Московской биржи упал почти на 9% до 1775 пунктов, что было вызвано падением цен на акции "Газпрома" (на 29%) и "Татнефти" (на 18%).

При этом фондовый рынок рф продолжает падение. Так, на утро вторника, 11 октября, индекс Московской биржи составляет 1923 пункта, но 20 сентября он превышал 2200 пунктов и начал падение после объявления в рф "частичной" мобилизации, что фактически было признанием своего поражения.

Особенно болезненно падение рынка бьет по российскому же государству, являющемуся собственником большинства сырьевых предприятий, наиболее прибыльных в российской экономике, и некоторым российским олигархам.

Так, за год доходность акций "VK" (основной владелец через цепочку офшоров – "Газпром") упала на 75%, "Сбербанка" на 73%, "Роснефть" на 58% и самого "Газпрома" на 57%.

Из российских олигархов сильнее всего пострадали:

Олег Тиньков – его TCS Group, владелец банка "Тинькоф", снизил доходность по акциям на 67%;

Владимир Лисин – доходность его металлургического гиганта НЛМК упала на 66%;

Аркадий Волож – доходность "Яндекс", в котором предприниматель является крупнейшим акционером, упал также на 66%;

Леонид Михельсон – его газодобывающая компания "Новатэк" стала приносить доход на 52% меньше;

Владимир Потанин – его "Норникель" стал приносить на 48% меньше;

Вагит Алекперов – его "Лукойл" стал приносить на 46% меньше за 1 акцию.

Поражения оккупантов на фронте продолжают бить российскую экономику, что наиболее зримо отражается на ее фондовом рынке, чьи показатели были хуже, чем сейчас только в день вторжения, 24 февраля. При этом в будущем году рф ожидает крупный рост налогов, что должно еще сильнее ударить по экономике агрессора.