Ми готові, але...: у путіна зробили суперечливі заяви про переговори із Зеленським

Єдиної думки щодо переговорів з Україною серед верхівки кремля немає

Тема переговорів щодо війни в Україні не дає спокою представникам російської влади, але, схоже, що вони заплуталися у тому, які "меседжі" доносити до міжнародної спільноти. Поки голова російського МЗС сергій лавров каже, що кремль відкритий до розмов з Києвом, прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що із Зеленським нібито немає про що говорити.

Так, в ефірі російського "Першого каналу" лавров заявив, що Москва готова до переговорів по Україні, зокрема, до вислуховування пропозицій щодо зниження напруженості.

"Готовність росії, включаючи її президента, до переговорів вона залишається незмінною", — сказав лавров в інтерв'ю для фільму "Світ на межі. Уроки Карибської кризи".

При цьому він додав, що російська сторона розглядатиме лише "реалістичні пропозиції, спрямовані на пошук компромісів".

Тим часом прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що кремль з офіційним Києвом говорити не буде. Вони мають намір спілкуватися лише зі США.

"Очевидно, що вирішальний голос – за Вашингтоном. Ну, неможливо про щось говорити, наприклад, із Києвом. У Києві є президент, законний президент України пан Зеленський, але досягати з ним якихось домовленостей, ґрунтуючись на досвіді березневому, можна, але ці домовленості нічого не варті, бо за вказівкою ззовні вони можуть бути скасовані миттєво. Відповідно, як мінімум, потрібно розмовляти з кимось, плюс з їх натхненником, керівником і так далі", — заявив рупор кремля.

Раніше "Телеграф" з'ясував, для чого російська влада затіяла "переговорні ігри" та чого вони цим намагаються досягти.