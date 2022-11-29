путін, знову запинаючись, зробив заяву про окуповані території України (відео)

Диктатор наголосив, що жителі окупованих територій мають право на судовий захист рф

Російський президент володимир путін, який продовжує кидати жителів рф на війну в Україну як гарматне м`ясо, зробив чергову заяву щодо захоплених українських земель. Зокрема, диктатор, ковтаючи слова, відзначив, що на окупованих територіях потрібно інтегрувати судову систему до складу російської у стислі терміни.

Відповідну інформацію путін озвучив під час виступу на Х Всеросійському з'їзді суддів, нагадавши, що станом на сьогоднішній день до складу росії увійшли так звані "республіки" донецька та луганська, а також Запорізька та Херсонська області.

"На цих територіях передбачається створення федеральних судів. Верховний суд спільно з іншими органами суддівської спільноти має велику роботу з формування нових складів судів і якнайшвидшої інтеграції до російської судової системи", – додав російський лідер.

Глава держави наголосив, що важливо включити судову систему до складу російської у стислий термін, оскільки громадяни повинні мати конституційне право на захист у суді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський диктатор володимир путін офіційно оголосив про введення воєнного стану на території анексованих Херсонській та Запорізькій областях, а також у так званих "днр" та "лнр".