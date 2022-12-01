росія готує удар: бомбардувальники зняли на фото із супутника

Збільшення кількості авіатехніки та її обслуговування видно на знімках компаній Maxar Technologies та Planet Labs

На російському військовому аеродромі "Енгельс-2" під Саратовом помічено незвичайний рух — він у підвищеній бойовій готовності. З’явилися супутникові знімки, які показують майже два десятки російських далеких бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 приводяться в готовність.

SPIEGEL публікує знімки з супутників та думки військових аналітиків. Зокрема, вони вважають ризик удару надзвичайно високим — біля бомбардувальників відзначено заправників із пальним. На злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків. Це може вказувати на постачання на базу чогось, ймовірно, крилатих ракет, вважають експерти.

На базі багато рухів, літаки обслуговуються. Також аналітики вказали на візки, якими могли перевозити крилаті ракети Х-55 чи Х-101. Кількість бомбардувальників на смузі, на думку аналітика Арда Мевлутоглу, вказує на "посилення бойових дій, якщо не неминучу великомасштабну атаку".

Літаки та обслуговування поруч

На злітно-посадковій смузі, окрім бомбардувальників, є і вантажні літаки.

Нагадаємо, що з лютого аеродром "Енгельс-2" використовується для авіаударів по Україні. Зазначимо, що в українській розвідці підтвердили збільшення кількості авіації на аеродромі та повідомили, що це повернулося кілька бомбардувальників з авіабази Дягілєво. ГУР контролює скільки носіїв знаходиться на "Енегльсі-2" та їх готовність до виконання атак.

Попередня велика атака росії була спрямована проти критичної інфраструктури. Тоді без електроенергії та опалення залишилися мільйони українців, але це викликало несподіваний ефект. Як повідомляв "Телеграф", вдалося дізнатися імена тих, хто запускає ракети по Україні.