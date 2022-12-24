Татарстану важко: дипломат розповів, хто першим може вийти зі складу росії

Частина російських регіонів можуть здобути незалежність

Після закінчення війни проти України росія може припинити своє існування у своїй нинішній формі, а частина її суб’єктів цілком імовірно зможуть здобути незалежність.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" дипломат, історик, посол України у Хорватії та БіГ (2010-2017 рр.) Олександр Левченко, подібна картина вже спостерігалася після Першої світової війни.

"Жорсткий централізм москви всім дуже набрид. Коли 1918 р. розсипалася Російська імперія, на її місці було створено 37 державних об’єднань. Не виключено, що щось таке трапиться і зараз, проте далеко не обов’язково", — сказав він.

За словами дипломата, найімовірнішим він бачить відокремлення від росії Ічкерії та Дагестану.

Також бажання здобути незалежність спостерігається у Татарстану, проте цей регіон не має виходу на зовнішній кордон, що сильно ускладнює його становище.

Нагадаємо, раніше про можливість здобуття незалежності Татарстаном писав колишній нардеп Борислав Береза, на що вказує на те, що в регіоні хочуть провести референдум про збереження посади президента.