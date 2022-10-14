"Світ не знає, що відбувається в Дагестані": Ахмад Ахмедов про мобілізацію та боротьбу з путінським режимом

Мобілізація в Дагестані не зупиняється, почалася вже друга хвиля.

У вересні акції протесту у Дагестані проти мобілізації були випадкові, це були протести проти злочинної політики путіна. Світова спільнота не знає і не звертає уваги на те, що відбувається в Дагестані.

Таку думку висловив президент Всеукраїнського конгресу народів Дагестану Ахмад Ахмедов в інтерв’ю журналістці "Телеграфу" Юлії Забєліній.

"Щороку в Дагестані гинуть до тисячі молодих хлопців. Зникають безслідно. Їх знаходять убитими, спаленими, з підкинутою зброєю тощо. Жахіття торкнулися України у військовому конфлікті з росією, але ми в цьому жахітті живемо останні 20 років, під час правління путіна. Тож це був протест не проти мобілізації, а загалом проти політики кремля. На сьогоднішній день 440 протестувальників затримано і ми не знаємо, де вони перебувають. Але Дагестан на цьому не зупиниться, ми ніколи і не зупинялися. За кількістю контртерористичних операцій, як їх називає Москва, Дагестан на Північному Кавказі посідає перше місце", — зазначив Ахмедов.

Також Ахмад Ахмедов розповів про ситуацію із мобілізацією на сьогоднішній день.

"Мобілізація йде повним ходом. Вже в росії почалася друга хвиля. Про це офіційно намагаються не говорити. Буквально вчора з Дагестану відправили нову групу, нібито добровольців із козаків. Тому мобілізація не зупинялася і не зупиниться поки в Дагестані та на Кавказі не залишиться жодного дагестанця чи кавказця. Вони будуть або ось такими методами знищені, або ж у середині республіки, називаючи це контртерористичними операціями", — додав Ахмедов.

Довідка. Ахмад Ахмедов – президент Всеукраїнського конгресу народів Дагестану, президент Всеукраїнської Федерації К-1, Генеральний директор Федерації професійного кікбоксингу України, чемпіон світу та Європи з кікбоксингу, тренер. У перші дні широкомасштабної війни в Україні увійшов до складу добровольчого батальйону "Хорт" та став на захист України. Воював у Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області.

Нагадаємо, що 14 жовтня у Києві проходить установчий форум народів, що утискуються кремлівським режимом. У заході беруть участь представники Абхазії, Адигеї, Дагестану, Інгушетії, Криму та інші.

"Телеграфу" вдалося поспілкуватися з главою уряду Чеченської Республіки Ічкерієм Ахмедом Закаєвим, який розповів про розпад росії, крах кремлівського режиму та незалежність пригноблених народів.