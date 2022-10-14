"Мир не знает, что происходит в Дагестане": Ахмад Ахмедов о мобилизации и борьбе с путинским режимом

Мобилизация в Дагестане не останавливается, уже началась вторая волна.

В сентябре акции протеста в Дагестане против мобилизации не были случайны, это были протесты против преступной политики путина. Мировое сообщество не в курсе и не обращает внимания на то, что происходит в Дагестане.

Такое мнение выразил президент Всеукраинского конгресса народов Дагестана Ахмад Ахмедов в интервью журналистке "Телеграфа" Юлии Забелиной.

"Ежегодно в Дагестане погибают до тысячи молодых ребят. Исчезают бесследно. Их находят убитыми, сожжёнными, с подкинутым оружием и т.д. Кошмар коснулся Украины в военном конфликте с россией, но мы в этом кошмаре живем последние 20 лет, во время правления путина. Поэтому это был протест не против мобилизации, а в целом против политики кремля. На сегодняшний день 440 протестующих задержано и мы не знаем, где они находятся. Но Дагестан на этом не остановится, мы никогда и не останавливались. По количеству контртеррористических операций, как их называет Москва, Дагестан на Северном Кавказе занимает первое место", — отметил Ахмедов.

Также Ахмад Ахмедов рассказал о ситуации с мобилизацией на сегодняшний день.

"Мобилизация идет полным ходом. Уже в россии началась вторая волна. Об этом официально стараются не говорить. Буквально вчера из Дагестана отправили новую группу, якобы добровольцев из казаков. Поэтому мобилизация не останавливалась и не остановится пока в Дагестане и на Кавказе не останется ни одного дагестанца или кавказца. Они будут или вот такими методами уничтожены, или же в середине республики, называя это контртеррористическими операциями", — добавил Ахмедов.

Справка. Ахмад Ахмедов – президент Всеукраинского конгресса народов Дагестана, президент Всеукраинской Федерации К-1, Генеральный директор Федерации профессионального кикбоксинга Украины, чемпион мира и Европы по кикбоксингу, тренер. В первые дни широкомасштабной войны в Украине вошел в состав добровольческого батальона "Хорт" и стал на защиту Украины. Воевал в Северодонецке и Лисичанске Луганской области.

Напомним, что 14 октября в Киеве проходит учредительный форум народов притесняемых кремлевским режимом. В мероприятии принимают участие представители Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Крыма и другие.

"Телеграфу" удалось пообщаться с главой правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмедом Закаевым, который рассказал о распаде россии, крахе кремлевского режима и независимости угнетенных народов.