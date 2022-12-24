Татарстану тяжело: дипломат рассказал, кто первым может выйти из состава россии

Часть российских регионов могут обрести независимость

После завершения войны против Украины, россия может прекратить свое существование в своей нынешней форме, а часть ее субъектов вполне вероятно смогут обрести независимость.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" дипломат, историк, посол Украины в Хорватии и БиГ (2010-2017 гг.) Александр Левченко подобная картина уже наблюдалась после Первой мировой войны.

"Жестокий централизм москвы всем очень надоел. Когда в 1918 г. рассыпалась Российская империя, на ее месте было создано 37 государственных объединений. Не исключено, что что-нибудь такое случится и сейчас, однако далеко не обязательно", — сказал он.

По словам дипломата, наиболее вероятным он видит отделение от россии Ичкерии и Дагестана.

Также желание обрести независимость наблюдается у Татарстана, однако у этого региона нет выхода на внешнюю границу, что сильно усложняет его положение.

Напомним, ранее о возможности обретения независимости Татарстаном писал бывший нардеп Борислав Береза, на что указывает то, что в регионе хотят провести референдум о сохранении должности президента.