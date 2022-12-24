"москва хочет срочно разжечь в Европе еще один вооруженный конфликт": дипломат о новом фронте путина

Экс-посол Александр Левченко в интервью "Телеграфу" оценил попытки кремля подорвать безопасность вне Украины

Внезапная поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его выступление перед Конгрессом на этой неделе стали одной из самых популярных и обсуждаемых тем в публичном и кулуарном пространствах.

Пока вояж украинского гаранта в США после передовой в Бахмуте не дает покоя россиянам и их террористическим марионеткам, ньюзмейкеры пытаются проанализировать и спрогнозировать результаты, а также как это поможет ускорить победу Украины над россией.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" дипломат, историк, посол Украины в Хорватии и БиГ (2010-2017 гг.) Александр Левченко объяснил, почему именно на этой неделе Зеленский летал к Байдену и американским парламентариям, для чего путин после длительного перерыва навестил лукашенко, как использовать опыт Балкан после деоккупации украинских территорий, что делать с историческими мифами кремля и т.д.

"Украина с помощью своих союзников готова перейти к решающему этапу боевых действий в войне"

— Если расшифровать с дипломатического языка на обычный, что может означать резонансный визит Зеленского в США после поездки в Бахмут? Насколько он знаковый, или это все — из сферы пиара?

— Визит президента Украины в США означает стратегические и доверительные отношения между официальными Киевом и Вашингтоном, особенно на фоне военной российской агрессии против Украины. Это первый выезд за пределы Украины главы украинского государства с 24 февраля этого года. Поэтому место визита и время выбраны не случайно. Украина с помощью союзников во главе с США готова перейти к решающему этапу боевых действий, и должна получить полную поддержку и понимание Вашингтона.

— Каким образом посещение президентом Украины Штатов может стать переломным как на дипломатическо-политическом фронте, так и в военном плане?

— Визит украинского президента в Вашингтон сравнивают по своему значению с историческим посещением США в 1941 году (в самый сложный период Второй мировой войны) британским премьером Уинстоном Черчиллем, где он также обратился с речью к конгрессменам и сенаторам, призывая поддержать Лондон в борьбе с фашистской агрессией, когда Британия своими силами стала в защиту демократии и свободы во всем мире. Американские парламентарии сейчас 23 раза вставали со своих мест, прерывая выступление Владимира Зеленского, что является знаком большого уважения и поддержки не только ко главе государства, но и всему украинскому народу. Кажется, после этого выступления в американском политикуме достигнут полный консенсус насчет необходимости выделения Украине максимальной военной и финансовой помощи.

— Какие еще существуют дипломатические инструменты для борьбы с россией? Ведь Совбез ООН фактически недееспособен, а проукраинские резолюции Генассамблеи ООН не выполняются…

— Украина использует все существующие дипломатические площадки для осуждения российской агрессии и получения международной поддержки в восстановлении своей территориальной целостности. Помимо заседаний СБ ООН и ГА ООН это и институты ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза, НАТО. Украинский вопрос активно звучит на всех заседаниях "Большой семерки", ему посвятили значительное внимание на саммите "Большой двадцатки". Отдельно Киев работает на двустороннем уровне как со странами-партнерами, так и с государствами, которые еще не определились с поддержкой Украины. Дипломатический фронт работает ежедневно и 24 часа в день.

— Чем, кстати, для россии может закончиться скандальная история с отправкой украинским посольствам опасных посылок/писем?

— Факты почтового терроризма против ряда украинских диппредставительств расследуются службами безопасности и органами полиции стран, где аккредитованы наши загранучреждения. Этот принципиальный вопрос и следствие должно вывести на заказчиков этих террористических действий и исполнителей. Пока они до конца не установлены, однако учитывая, что рф признана страной-спонсором терроризма в Европарламенте, Парламентской ассамблее НАТО, парламентами десяти стран мира, то очевидно, что москва, если и не непосредственно к этому причастна, то, наверное, умело манипулирует какими-то радикальными движениями. Время покажет.

"Путин очень волнуется за свою безопасность"

— Еще одной громкой темой на этой неделе стал приезд путина в беларусь со статусной свитой (лавров, шойгу и т.п.). Что это в действительности было? Может ли беларусь вступить в войну против Украины, и когда?

— Глава кремля и его свита прилетели в минск на трех одинаковых самолетах. путин очень волнуется за свою безопасность. Знает кошка, чье сало съела. москва давит на минск относительно вступления беларуси в войну на стороне россии, но лукашенко совершенно осознает опасность осуществления такого самоубийственного для него и всей страны шага. Поэтому маневрирует и тянет время. Чем больше у Киева будет международной поддержки и побед на фронтах с россиянами, тем меньше будет вероятность вступления беларуси в кровавую войну.

— Очевидно, что россия пытается разжечь новый конфликт на Балканах. Но пока расшатать там ситуацию не удается. Как дальше там могут развиваться события, и какие риски существуют для Украины.

— москва хочет срочно разжечь в Европе еще один вооруженный конфликт, чтобы рассредоточить внимание европейцев и США от войны в Украине. Кремль считает, что Западные Балканы всегда являются уязвимым местом в Европе, поэтому и пытается сейчас разжечь ситуацию в Косово. Частично это удалось, но европейцы и американцы хорошо понимают, к чему это все, и не дают конфликту разгореться. В запасе у кремля также есть возможность серьезного провоцирования ситуации в Боснии и Герцеговине. В Брюсселе и Вашингтоне просчитали планы москвы и помогают предотвратить откровенную эскалацию ситуации, к чему все время подталкивает кремль.

"Не исключено, что возвращение Крыма будет осуществлено политико-дипломатическим путем"

— Сейчас в украинском обществе ведутся дискуссии, как реинтегрировать деоккупированные территории (в частности, Донбасс и Крым). Как эффективнее и быстрее сделать это с учетом достижений и ошибок балканских стран?

— Реинтеграция временно оккупированных украинских территорий сейчас может состояться военным путем, если ВСУ освободят эти территории от российских оккупантов. Сделать это непросто, но это вопрос выживания украинского государства и украинской нации. Не исключено, что возвращение Крыма будет осуществлено политико-дипломатическим путем. Он немного длиннее, однако предотвращает ненужные разрушения и жертвы.

— Сколько лет на это может пойти, ведь есть пример Восточной Германии, которая до сих пор, кажется, продолжает интеграционные процессы?

— Что касается реинтеграции не территорий, а населения, то этот процесс может занять более длительный промежуток времени. Восемь с половиной лет оккупации так просто не проходят. Между тем он будет осуществлен и способы его проведения известны. Это непросто, но абсолютно реально. Еще раз следует отметить, что куда сложнее вернуть временно оккупированные территории в государственно-правовое поле Украины.

"Русских в школах и университетах учат вымышленной истории"

— Пропаганда рф взяла на вооружение историю, искажаемую до абсурда (например о "Ленине, который придумал Украину", "московскую Русь", "один народ" и т.д.). Какое эффективное противодействие этому?

— путин делает псевдоисторические посылы на Ленина, который якобы создал Украину и потому он его осуждает, однако оккупанты на захваченных украинских территориях ничего умнее не придумали, чем восстановление памятников тому же Ленину. На территории Украины первую государственность имело еще славянское объединение племен антов в 5 веке. В то время на территории россии не было никаких намеков на какую-либо государственность, а сами славяне сюда приходят с территории Польши только через 300 лет.

Первая Киевская государственность – это с 482 г. по 882 г. После убийства варягами киевских князей Аскольда и Дира начинается вторая Киевская государственность с 882 г. под названием Русь с титульным народом русами, которые были потомками антов и склавин, первых славян на современной украинской территории. К созданию Руси современные россияне не имеют никакого отношения. Они были просто покоренными территориями в составе второго Киевского государства. Так что анты были предками современных украинцев, а русы – их родителями. Россияне по славянской линии произошли от пришедших с территории Польши славянских племен вятичей (регион москвы), кривичев (Псков-Смоленьск) и словен (Новгород), смешавшихся с местными финно-венгерскими и балтскими племенами, к которым украинцы, русы и анты не имеют никакого этнического отношения.

– Когда российское общество перестанет верить в исторические фейки кремля? Способно ли оно вообще на трансформации сознания, переосмысления, какого-то даже поверхностного анализа происходящего вокруг?

— Россиян в школах и университетах учат вымышленной истории, которая довольно далека от того, что было на самом деле. Отсюда и непонятный нормальным людям шовинизм и какая-то претензия на историческое господство и особенность, чего реально нет. Чтобы кто-то в россии занимался исторической правдой, так таких не видно и это сейчас очень опасно. Возможно, когда-нибудь позже.

— Насколько же вероятен сценарий распада россии на ряд независимых государств после демонтажа режима путина? Ведь исторически некоторые регионы рф способны на центробежные тенденции. С Татарстаном, Ичкерией, Дагестаном ясно. Что будет с другими субъектами федерации?

— Жестокий централизм москвы всем очень надоел. Когда в 1918 г. рассыпалась Российская империя, на ее месте было создано 37 государственных объединений. Не исключено, что что-нибудь такое случится и сейчас, однако далеко не обязательно. Наиболее реальными отделениями являются Ичкерия и Дагестан. У Татарстана нет выхода на внешнюю границу, что значительно усложняет ситуацию. Народы в россии могут самоопределиться, что допускает действующее законодательство, ведь это федеративное государство.

— Могут ли начаться в рф центробежные движения в регионах, которые, как известно из истории, раньше были украинскими — Белгород, Таганрог, Кубань? Как на них реагировать современной Украине?

— К сожалению, эти регионы были очень русифицированы. Не случайно именно там был Голодомор 1932-33 гг., как и в Украине, который выкосил сотни тысяч сознательных украинцев. Для начала там должны открыться хотя бы по одной украиноязычной школе и библиотеке. москва любит говорить о притеснениях россиян в Украине, однако миллионы украинцев в россии на сегодняшний день не имеют вообще ничего кроме пропаганды российского шовинизма и рашизма как формы неофашизма. В 1918 г. Кубань хотела войти в Украинское государство на правах федеративной единицы, а Киев настаивал на автономии. Сто лет спустя ситуация, к сожалению, очень изменилась.