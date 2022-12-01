Почему россия выбрала Испанию для провокаций с бомбами: эксперт указал на несколько нюансов

Александр Сливчук рассказал "Телеграфу", что это только первая ласточка, атаки продолжатся в других странах ЕС

За доставкой взрывчатки в посольство Украины в Испании вероятнее всего стоит россия, избравшая для провокаций именно эту страну, учитывая вялую поддержку Мадридом официального Киева и из-за пророссийских настроений в коалиции испанского премьера Петра Санчеса.

Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт "Центра Трансатлантического Диалога" Александр Сливчук.

Напомним, после вчерашнего взрыва возле украинского дипучреждения в Мадриде письмо со взрывчаткой было отправлено на завод в Сарагосе, где производятся гранатометы и которые Испания поставляла в Украину. Также подобный пакет был направлен в офис премьер-министра Испании и в испанское министерство обороны. Кроме того опасную корреспонденцию прислали на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кстати, сотрудники последней регулярно снабжают ВСУ разведданными, которые используются на войне против рф.

"Считаю, что Испанию злоумышленники избрали не зря. Скорее всего, это провокационная попытка, потому что россия вряд ли бы решилась делать подобные вещи в Германии, Франции, Британии или в Штатах. А вот Испания — страна, которая не так сильно нас поддерживает вооружением, как это делают, например, британцы или американцы. В Испании для россии это было бы сделать намного легче без сильных репутационных потерь. То есть для москвы это попытка провокации на территории стран НАТО. В принципе, ожидаем, что после Испании будет следующая страна. Сомневаюсь, что это будут "первые скрипки" Европейского Союза. Но Испания это очень показательный пример. Уверен, что позиция россиян в Испании только ухудшится", — говорит он.

По словам эксперта, однако Украине не стоит ожидать очень сильной критики россии со стороны властей Испании, выдворения российских дипломатов и т.д., потому что "во-первых, еще идет расследование, а во-вторых, коалиция премьер-министра довольно печальная — у ее представителей есть пророссийские и пацифистские воззрения".

"Поэтому премьер-министр Педро Санчес сейчас будет в достаточно сложной ситуации: ему придется либо критиковать на полную москву, либо это все спускать на тормоза и замалчивать. Думаю, будет какая-то нейтральная позиция. Не ожидаю от Испании какой-то сильной критики россии. Но это сильно ударит по общественному мнению. Что Украина должна делать? Обращаться к публичному мнению в Испании. Нам не обязательно делать ставку на позицию лично премьера или ключевых политиков Испании. Надо ставить на публичное мнение, которое будет против россии и будет только ухудшаться по отношению к рф. И это нам на руку ", — отмечает Александр Сливчук.

Напомним, ранее также стало известно, что в Испании в очередной раз была обнаружена посылка с опасным содержимым. В этот раз ее отправили в посольство Соединенных Штатов в Мадриде.

Кроме того, глава министерства внешних дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 1 декабря два украинских посольства также получили письма с угрозами.

"Телеграф" также сообщал, почему отправка письма со взрывчаткой в украинское посольство в Испании была несколько странной и бессмысленной.