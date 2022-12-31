Громадянська війна в росії вже почалася: політолог вказав на важливі ознаки

Перші ознаки конфлікту вже видно

У росії вже спостерігаються перші ознаки початку громадянської війни абсолютно нового типу, де приватні армії спробують встановити контроль над величезною власністю.

Як розповів в ефірі "Еспресо" політолог Андрій Піонтковський, найактивнішим у цій війні є голова ПВК "Вагнер" євген пригожин, який відкрито і не соромлячись надіслав голову генштабу валерія герасимова та колишнього президента країни Дмитра Медведєва.

Він зазначив, що після того, як два вагнерівці надіслали герасимова, в російському міноборони запустили спеціальне комюніке, в якому йшлося, що це все українські фейки. Однак після цього сам пригожин особисто нагородив цих найманців.

"Це показує, що в росії вже є громадянська війна і вона невідворотна, причому громадянська війна абсолютно нового типу. Це буде боротьба карних злочинців між собою за величезну власність, яка залишиться без господаря", — каже Піонтковський.

Він зазначив, що в росії залишиться величезна кількість заводів та природних ресурсів, за які розпочнеться війна між приватними арміями.

Хоч пригожин за словами політолога найактивніший, проте він не єдиний. Також залишається голова Чечні рамзан кадиров, а свою армію також намагався створити колишній глава Роскосмосу дмитро рогозін, але він був поранений.

При цьому Піонтковський каже, що російський генштаб нічого з пригожиним зробити не може, оскільки має найефективнішу армію.

"Це свідчення гарячої громадянської війни, яка вже відбувається в росії, між бандами мерзотників, які готуються ділити ту величезну власність, що залишиться після падіння нинішньої влади", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи має пригожин шанси стати новим російським диктатором і що станеться, якщо це станеться.