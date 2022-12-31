Гражданская война в россии уже началась: политолог указал на важные признаки

Первые признаки конфликта уже видны

В россии уже наблюдаются первые признаки начала гражданской войны абсолютно нового типа, в которой частные армии попытаются установить контроль над огромной собственностью.

Как рассказал в эфире "Эспрессо" политолог Андрей Пионтковский, наиболее активным в этой войне является глава ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, который открыто и не стесняясь послал главу генштаба валерия герасимова и бывшего президента страны дмитрия медведева.

Он отметил, что после того, как два вагнеровца послали герасимова, в российском минобороны запустили специальное коммюнике, в котором говорилось, что это все украинские фейки. Однако после этого сам пригожин лично наградил этих наемников.

"Это показывает, что в россии уже есть гражданская война и она неотвратима, причем гражданская война совершенно нового типа. Это будет борьба уголовников между собой за огромную собственность, которая останется без хозяина", — говорит Пионтковский.

Он отметил, что в россии останется огромное количество заводов и природных ресурсов, за которые начнется война между частными армиями.

Хоть пригожин по словам политолога наиболее активен, однако он не единственный. Также остается глава Чечни рамзан кадыров, а свою армию также пытался создать бывший глава Роскосмоса дмитрий рогозин, но он был ранен.

При этом Пионтковский говорит, что российский генштаб ничего с пригожиным сделать не может, поскольку у него самая эффективная армия.

"Это свидетельство горячей гражданской войны, уже происходящее в россии, между бандами мерзавцев, которые готовятся делить ту огромную собственность, что останется после падения нынешней власти", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, есть ли у пригожина шансы стать новым российским диктатором и что случится, если это произойдет.