Гражданская война в россии уже началась: политолог указал на важные признаки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 917
Первые признаки конфликта уже видны
В россии уже наблюдаются первые признаки начала гражданской войны абсолютно нового типа, в которой частные армии попытаются установить контроль над огромной собственностью.
Как рассказал в эфире "Эспрессо" политолог Андрей Пионтковский, наиболее активным в этой войне является глава ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, который открыто и не стесняясь послал главу генштаба валерия герасимова и бывшего президента страны дмитрия медведева.
Он отметил, что после того, как два вагнеровца послали герасимова, в российском минобороны запустили специальное коммюнике, в котором говорилось, что это все украинские фейки. Однако после этого сам пригожин лично наградил этих наемников.
"Это показывает, что в россии уже есть гражданская война и она неотвратима, причем гражданская война совершенно нового типа. Это будет борьба уголовников между собой за огромную собственность, которая останется без хозяина", — говорит Пионтковский.
Он отметил, что в россии останется огромное количество заводов и природных ресурсов, за которые начнется война между частными армиями.
Хоть пригожин по словам политолога наиболее активен, однако он не единственный. Также остается глава Чечни рамзан кадыров, а свою армию также пытался создать бывший глава Роскосмоса дмитрий рогозин, но он был ранен.
При этом Пионтковский говорит, что российский генштаб ничего с пригожиным сделать не может, поскольку у него самая эффективная армия.
"Это свидетельство горячей гражданской войны, уже происходящее в россии, между бандами мерзавцев, которые готовятся делить ту огромную собственность, что останется после падения нынешней власти", — добавил он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, есть ли у пригожина шансы стать новым российским диктатором и что случится, если это произойдет.