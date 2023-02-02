У рф переконані, що їм вдасться досягнути усіх цілей своєї псевдоспецоперації в мирній Україні

кремль планує подати звітність до річниці початку повномасштабної війни в Україні, цілі якої влада країни-агресора змінює на систематичній основі. Зокрема, планується включити до матеріалів дані щодо роботи західних лабораторій, які нібито діють в Україні.

Про це у коментарі пропагандистській агенції РИА "Новости" заявив глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров.

"москва готує матеріали до роковин спецоперації, щоб вона не звелася до антиросійського шабашу Заходу", — сказав путінський поплічник.

Нагадаємо, як російський президент володимир путін на засіданні ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини прокоментував хід "спецоперації" на українських територіях. Він похвалився, що йому нібито вдалося зробити Азовське море акваторією росії, за що раніше боровся ще Петро I.

Також "Телеграф" повідомляв, як депутатка держдуми росії пояснила, що головною метою псевдоспецоперації в Україні є повна капітуляція української влади.

Додамо, що спікер радфеду рф Валентина Матвієнко несподівано заявила про готовність до переговорів. За її словами, "позиція російської сторони залишається чіткою, виразною та прозорою: ми готові до переговорів, але без якихось попередніх умов, які там намагаються виставляти". Схоже, вона забула, що з моменту початку повномасштабної війни в Україні позиція кремля разів десять змінилися.