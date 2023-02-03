ЦРУ пропонувало віддати 20% України росії та закінчити війну? З’явилася реакція кремля

Інформацію прокоментували у кремлі та у Білому домі

У січні 2023 року Байден доручив голові ЦРУ Вільяму Бернсу перевірити готовність української та російської сторін до перемир’я. Відбутися воно нібито мало на умовах "території в обмін на мир".

Інформацію про це опублікувала швейцарська німецькомовна щоденна газета Neue Zürcher Zeitung. У матеріалі йшлося про те, що глава ЦРУ нібито запропонував Києву "мир в обмін на землю", а москві — отримати близько 20% території України та завершити війну.

Зазначається, що обидві сторони відповіли відмовою, оскільки Україна не йтиме на поділ своїх територій, а країна-агресор сповнена впевненості, що здатна перемогти у цій війні.

Однак невдовзі адміністрація президента США Джо Байдена спростувала інформацію про те, що Бернс пропонував Україні відмовитись від своїх територій в обмін на мир. Про це повідомляє Newsweek, посилаючись на заступника прессекретаря ради національної безпеки Білого дому Шона Давітта.

Поспішили прокоментувати інформацію й у кремлі. Прессекретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков назвав її "качкою". Про це пише російське агентство РИА "Новости".

"Це качка", — коротко прокоментував пєсков питання "пропозиції" ЦРУ.

Водночас, офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Хебештрайт заявляє про те, що Німеччина нічого не знає про публікації у ЗМІ про те, що Штати нібито пропонували Україні піти на територіальні поступки в обмін на завершення війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що путін дав новий наказ своїм військовим, пов’язаний із захопленням українських територій. Деякі з них він наказав "взяти" до початку весни 2023.