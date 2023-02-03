ЦРУ предлагало отдать 20% Украины россии и закончить войну? Появилась реакция кремля

Информацию прокомментировали в кремле и в Белом доме

В январе 2023 года Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность украинской и российской сторон к перемирию. Состояться оно якобы должно было на условиях "территории в обмен на мир".

Информацию об этом опубликовала швейцарская немецкоязычная ежедневная газета Neue Zürcher Zeitung. В материале говорилось о том, что глава ЦРУ якобы предложил Киеву "мир в обмен на землю", а москве — получить около 20% территории Украины и завершить войну.

Отмечается, что обе стороны ответили отказом, поскольку Украина не будет идти на разделение своих территорий, а страна-агрессор полна уверенности, что способная победить в этой войне.

Однако вскоре Администрация президента США Джо Байдена опровергла информацию о том, что Бернс предлагал Украине отказаться от своих территорий в обмен на мир. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на заместителя пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Шона Давитта.

Поспешили прокомментировать информацию и в кремле. Пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков назвал ее "уткой". Об этом пишет российское агентство "РИА Новости".

"Это утка", — коротко прокомментировал песков вопрос "предложении" ЦРУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что путин дал новый приказ своим военным, связанный с захватом украинских территорий. Некоторые их них он приказал "взять" до начала весны.