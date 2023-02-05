Патріарх кирилл на прізвисько "Михайлів": швейцарські ЗМІ дізналися про шпигунське минуле російського церковника

У росії ЗМІ вже звинуватили в "русофобії"

Патріарх Російської православної церкви кирилл, який потрапив під санкції за підтримку війни в Україні, у 1970-80 роках займався шпигунством у Швейцарії на користь СРСР під виглядом представникам Всесвітньої ради церков (ВРЦ).

Як повідомляють швейцарська газета Le Matin Dimanche та німецькомовна газета Sonntags Zeitung із посиланням на розсекречені матеріали, нинішній релігійний лідер росії на той час працював на КДБ.

Стверджується, що в ті часи він працював у Женеві як офіційний представник Московського патріархату при Всесвітній раді церков і виконував обов’язки щодо впливу на нього через інфільтровану в організацію агентурну мережу.

Також наголошується, що на той час кирилл мав позивний "Михайлов".

РПЦ коментувати цю інформацію відмовилася, а в посольстві росії у Швейцарії цю інформацію назвали "русофобією".

ВРЦ своєю чергою повідомила, що не має інформації про шпигунську діяльність російського патріарха.

Нагадаємо, раніше митрополит Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що російський патріарх нині нічим не відрізняється від путінських олігархів.