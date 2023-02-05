Патриарх кирилл по кличке "Михайлов": швейцарские СМИ узнали о шпионском прошлом российского церковника
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В россии СМИ уже обвинили в "русофобии"
Патриарх Российской православной церкви кирилл, который попал под санкции за поддержку войны в Украине, в 1970-80 годах занимался шпионажем в Швейцарии в пользу СССР под видом представителям Всемирного совета церквей (ВСЦ).
Как сообщают швейцарская газета Le Matin Dimanche и немецкоязычная газета Sonntags Zeitung со ссылкой на рассекреченные материалы, нынешний религиозный лидер россии в те времена работал на КГБ.
Утверждается, что в те времена он работал в Женеве в качестве официального представителя Московского патриархата при Всемирном совете церквей и выполнял обязанности по влиянию на него через инфильтрированную в организацию агентурную сеть.
Также отмечается, что в то время кирилл имел позывной "Михайлов".
РПЦ комментировать эту информацию отказалась, а в посольстве россии в Швейцарии эту информацию назвали "русофобией".
ВСЦ в свою очередь сообщил, что не обладает информацией о шпионской деятельности российского патриарха.
Напомним, ранее митрополит Украинской грекокатолической церкви Борис Гудзяк в интервью "Телеграфу" рассказал, что российский патриарх в настоящее время ничем не отличается от путинских олигархов.