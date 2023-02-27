Помер відомий політтехнолог, який "вигадав путіна"

Помер російський публіцист та політолог Гліб Павловський. Йому був 71 рік.

Про це повідомляє видання "Відомості", посилаючись на інформацію від завідувача кафедри місцевого самоврядування національного дослідницького університету "Вища школа економіки" Симона Кордонського.

Павловський був засновником "Фонду ефективної політики". Також у 2000 році він займався розробкою президентської кампанії володимира путіна.

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