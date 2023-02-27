Умер известный политтехнолог, который "придумал путина"

Он был основателем "Фонда эффективной политики" в россии

Сегодня ночью, 27 февраля, умер российский публицист, журналист, издатель, политолог и политтехнолог Глеб Павловский. Ему было 72 года.

Об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от заведующего кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Симона Кордонского.

Отмечается, что в последнее время политолог серьезно болел. Однако более подробной информации о том, какая конкретно болезнь была у Павловского, нет.

Что известно о Глебе Павловском

Родился 5 марта 1951 года в Одессе.

С конца 1980-х до середины 1990-х являлся учредителем и главным редактором ряда политических СМИ.

Павловский был основателем "Фонда эффективной политики". Это организация, которая занималась проведением политических кампаний и созданием информационных проектов.

В 2000 году он занимался разработкой президентской кампании владимира путина.

В 2004 году участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах в Украине.

До 2011 года Глеб Павловский сотрудничал с администрацией президента рф. Однако спустя год он занял сторону политической оппозиции россии.

В апреле 2022 года политолог раскритиковал действия путина относительно полномасштабного вторжения в Украину. По мнению Павловского, диктатор просчитался. Он также заявлял, что организованная путиным война не имеет "никакого политического смысла".

"Никто, в том числе и я сам, не осознавал, насколько маниакальна одержимость путина Украиной. Мы недооценили масштабы низости российских властей"", — отмечал Павловский в одном из интервью.

Напомним, Глеб Павловский предсказал, что Путин уйдет до 2024 года. "Будет давка. При давке кого-то выносят ногами вперед. Это будет неаппетитное зрелище, но оно будет", — пообещал он.