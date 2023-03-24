"Є всі підстави": медведєв пригрозив Україні ядерною зброєю

Російський політик так часто "бряцає" ядерною зброєю, що більшість українців перестали сприймати його всерйоз

Не минуло й кількох днів, як колишній президент росії дмитро медведєв вкотре вдався до ядерного шантажу. Цього разу — у контексті майбутнього повернення Криму Україні. За словами політика, якщо ЗСУ почнуть бої за півострів, у рф є всі підстави, аби застосувати "абсолютно будь-яку зброю". Таким чином він натякає на ймовірне використання "ядерки".

Свою чергову "атомну" промову медведєв видав під час відповіді на запитання користувачів забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте". Цитує політика видання "ТАСС".

Ексочільник кремля вважає, що боротьба за Крим стане спробою "відколоти частину держави". Це, на його думку, стане зазіханням на майбутнє всієї російської федерації. При цьому політик чомусь не згадує про 2014 рік, коли російські "зелені чоловічки" захопили півострів і фактично здійснили його "відкол".

"Робіть висновки самі: тут цілком очевидно є підстави для застосування будь-якої зброї. Абсолютно будь-якої. І я сподіваюсь, це розуміють наші "друзі" за океаном", — резюмував він.

Попередньо у розмові він згадав про наявність у росії доктрини щодо ядерного стримування. Тому це є черговою спробою ядерного шантажу від кремля.

Слід додати, що медведєв також натякнув на підготовку російської "відповіді" на прийдешній український контрнаступ. При цьому він визнає, що становище росії значно погіршується через регулярну військову допомогу Києву від Заходу.

В будь-якому разі промова медведєва не стала чимось новим для більшості українців. Його слова викликають лише втому, дещицю злості та, звісно, сміх.

Нагадаємо, що перед цим дмитро медведєв заявив, начебто російська армія готова йти не тільки до Києва, а й до Львова. Подібні заяви виглядають досить жалюгідно з огляду на те, як окупанти буксують на Донбасі.

Також "Телеграф" робив підбірку найгучніших висловлювань експрезидента рф із його великого інтерв'ю російським ЗМІ. Політик говорив і про війну в Україні, і про ордер на арешт путіна, і про ймовірність ядерної війни (так, вкотре).