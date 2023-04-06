У росії затримали ймовірного українського пілота: легкомоторний літак впав в Брянській області (фото, відео)
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Пілот закопав бронежилет та зброю, аби його не застрелили одразу
У росії заявляють, що в Брянській області впав легкомоторний український літак. Ймовірного пілота затримали, російські спецслужби.
Про це повідомляють чисельні російські ЗМІ. Російська погранслужба фсб заявляє, що пілот намагався сховатися на українську території. Повідомляється, що в пілота була зброя та бронежилет, які він начебто закопав.
Інцидент відбувся біля населеного пункта Бутовськ. Модель впавшого літака Аеропракт А-22 "Летюча лисиця".
Особа пілота вже названа росіянами — його ідентифікують як Олександра Морозова. Чоловік так і сам назвався — в мережі з'явилося відео із ним, достовірність якого офіційно не підтверджена фсб. Затриманий каже, що не знав що вже над росією, розказав, що є цивільним пілотом, а також виконував завдання по аерофотозйомці для перевірки роботи тероборони та ППО, начебто мав фотографувати по команді іншого літака. Зброю та бронежилет отримав для безпеки, а закопав, аби тероборона не прийняла за ворога.
Мав летіти на південь, та планшет відключився і він загубився. Зазначимо, що в Україні є пілот з таким ім'ям — він створив систему цивільної авіаційної швидкої допомоги на Харківщині.
Зазначимо, що у новинних телеграм-каналах та у деяких ЗМІ рф вже будуються теорії про співпрацю чоловіка із ЗСУ, те, що політ над територією росії не перший і навіть заявляють про наміри пілота скинути бомбу на нафтопровід "Дружба" в Брянській області.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії заявили про гарячу фазу війни з США. Про це заявив голова російського МЗС сергій лавров.