У росії затримали ймовірного українського пілота: легкомоторний літак впав в Брянській області (фото, відео)

Пілот закопав бронежилет та зброю, аби його не застрелили одразу

У росії заявляють, що в Брянській області впав легкомоторний український літак. Ймовірного пілота затримали, російські спецслужби.

Про це повідомляють чисельні російські ЗМІ. Російська погранслужба фсб заявляє, що пілот намагався сховатися на українську території. Повідомляється, що в пілота була зброя та бронежилет, які він начебто закопав.

Інцидент відбувся біля населеного пункта Бутовськ. Модель впавшого літака Аеропракт А-22 "Летюча лисиця".

Бутовськ на карті

Особа пілота вже названа росіянами — його ідентифікують як Олександра Морозова. Чоловік так і сам назвався — в мережі з'явилося відео із ним, достовірність якого офіційно не підтверджена фсб. Затриманий каже, що не знав що вже над росією, розказав, що є цивільним пілотом, а також виконував завдання по аерофотозйомці для перевірки роботи тероборони та ППО, начебто мав фотографувати по команді іншого літака. Зброю та бронежилет отримав для безпеки, а закопав, аби тероборона не прийняла за ворога.

Мав летіти на південь, та планшет відключився і він загубився. Зазначимо, що в Україні є пілот з таким ім'ям — він створив систему цивільної авіаційної швидкої допомоги на Харківщині.

Олександр Морозов на відео від 2018 року

Зазначимо, що у новинних телеграм-каналах та у деяких ЗМІ рф вже будуються теорії про співпрацю чоловіка із ЗСУ, те, що політ над територією росії не перший і навіть заявляють про наміри пілота скинути бомбу на нафтопровід "Дружба" в Брянській області.

Начебто той самий літак, що впав на Брянщині

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії заявили про гарячу фазу війни з США. Про це заявив голова російського МЗС сергій лавров.