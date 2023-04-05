Назад у СРСР: у росії радіоаматора покарали за "ворожі голоси" (відео)

К задержанию привлекли фсб

Росія дедалі частіше повертається до радянських практик. Так, московські фсбшники вирахували й увірвалися у квартиру до радіолюбителя. Причиною стала трансляція забороненого "Радіо Свобода".

Чоловік із Люберців Московської області із допомогою саморобного пристрою транслював радіохвилю, повідомляють російські ЗМІ. За трансляцію йому виписали штраф, проте проблеми на цьому можуть не закінчитися.

Доступ до такого радіо обмежений за вимогами прокуратури рф — це адміністративне покарання за статтею про порушення правил радіообміну та використання радіочастот. Проте слідство вирішило на цьому не зупинятися. Розглядається питання про початок розслідування через розповсюдження начебто неправдивої інформації про армію рф.

Нагадаємо, у російському законодавстві це світить кримінальна відповідальність. Боротьба з "ворожими голосами" була важливою частиною пропаганди СРСР, починаючи з 40-х років XX століття. За залізною завісою не можна було дізнаватися інформацію з-за кордону.

Раніше "Телеграф" розповідав про переслідування тих, хто виступає за збереження кримськотатарської та української мови та ідентичності в окупованому росією Криму. Двох відомих активістів засудили на 30 років загалом і відправили в росію, де тримають у карцері.