Буде Чебурпедія: у росії цілком серйозно вирішили відмовитися від "Вікіпедії" - зроблять свою

У кремлі вважають, що "Вікіпедію" потрібно замінити аналогом, де буде лише перевірена інформація

Поки російська армія пачками втрачає своїх військових на війні, а путін встановлює ППО у своїй резиденції в Сочі, у росії вирішують по істині "важливі" питання. До них відноситься і заміна "Вікіпедії", оскільки в ній для росіян сильно "спотворена" інформація.

За закриття "Вікіпедії" в Рунеті виступив глава Ради при президентові рф з розвитку громадянського суспільства та прав людини (СПЛ) Валерій Фадєєв. А прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков почав коментувати його заяву, повідомляє пропагандистське агентство ТАСС.

"Ви знаєте, що в різних форматах, на різних форумах і на різних рівнях неодноразово висловлювалася думка про те, що нам необхідно створювати аналог "Вікіпедії", причому який містив би дійсно перевірену та точну, об’єктивну інформацію. Тому що ми знаємо, що у "Вікіпедії" дуже багато спотворень, дуже багато неправди, дуже багато помилок — історичних, фактологічних. Тому, звичайно, створювати аналог потрібно обов’язково", — заявив пєсков.

Він вважає, що перш ніж братися за закриття цього порталу, у росії мають придумати йому аналог.

Як відреагувала мережа

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що осінь 2022 року росіяни відредагували статтю у "Вікіпедії" про ядерну атаку на японські міста Хіросіму та Нагасакі, перетворивши її на анонс удару по нашій країні.