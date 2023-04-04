Будет Чебурпедия: в россии на полном серьезе решили отказаться от "Википедии" - сделают свою

В кремле считают, что "Википедию" нужно заменить аналогом, где будет только проверенная информация

Пока российская армия пачками теряет своих военных на войне, а путин устанавливает ПВО у своей резиденции в Сочи, в россии решают по истине "важные" вопросы. К ним относится и замена "Википедии", поскольку в ней для россиян сильно "искажена" информация.

За закрытие "Википедии" в Рунете выступил глава Совета при президенте рф по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. А пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков принялся комментировать его заявление, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

"Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию. Потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок — исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", — заявил песков.

Он считает, что прежде чем браться за закрытие этого портала, в россии должны придумать ему аналог.

Как отреагировала сеть

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осень 2022 года россияне отредактировали статью в "Википедии" о ядерной атаке на японские города Хиросиму и Нагасаки, превратив ее в анонс удара по нашей стране.