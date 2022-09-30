"Империя зла": россияне заявили в Википедии об ядерном ударе по Украине и поплатились (фото)

Ответ от украинских граждан не заставил прокремлевских подпевал долго ждать

Угроза вероятного ядерного удара по Украине со стороны россии с каждым днем обсуждается все интенсивнее. Паники добавляют и сами россияне, которые довольно зубоскалят, не понимая масштабов вероятной катастрофы. К примеру, в пятницу, 30 сентября, статья в "Википедии" об ядерной атаке на японские города Хиросиму и Нагасаки превратилась в "анонс" путинской ядерной войны с нашей страной. Неизвестные отредактировали страницу, написав, что ядерные грибы обязательно поднимутся над Киевом и Львовом.

Больше подробностей расскажет "Телеграф", который следил за изменениями вики-страницы в реальном времени. К слову, добавим, что решительный ответ украинских пользователей сети не заставил пропутинцев долго ждать.

Изначально статья, рассказывающая о трагедии Хиросимы и Нагасаки, была отредактирована россиянами. Они написали, что ядерное оружие россии ударит по Киеву и Львову 6 и 9 января 2023 года соответственно. Наиболее смешным в этой ситуации является название плана, который якобы должен воплотиться в жизнь — "Империя зла". Видимо, российские шутники пересмотрели "Звездных войн" и уже представляют своего диктатора в роли Дарт Вейдера.

Так россияне отредактировали "Википедию"

Более того — неизвестные отметили, будто бы ядерная атака является продолжением боевых действий, развернувшихся под Полтавой. Напомним, что Полтавская область не находилась в оккупации ни дня с момента вторжения российских войск в феврале.

Более подробный скрин фантазий российских граждан

В таком виде страница "Википедии" пробыла несколько десятков минут и успела "засветиться" во многих новостных пабликах Украины. Впрочем, это привлекло внимание не только любителей поплеваться в сторону россиян, но и тех, кого искренне задела подобная несправедливость. Поэтому уже вскоре статья о бомбардировке японских городов выглядела слегка иначе.

Украинцам тоже не занимать смекалки

Отметим, что на момент написания нашего материала редакторы "Википедии" вернули странице изначальный вид и закрыли возможность для простых читателей редактировать текст статьи.

Оригинал статьи о Хиросиме и Нагасаки

Впрочем, скрины не горят. Поэтому украинцы продолжают обсуждать случившийся инцидент, щедро высказывания свое отношение к россиянам, желающим увидеть над Украиной ядерный гриб.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие варианты дальнейшего развития войны в Украине могут воплотиться в жизнь после аннексии новых территорий россией. Среди озвученных сценариев есть и ядерная война.

Впрочем, все может измениться уже с наступлением холодов, ведь даже у весьма безразличных россиян запас терпения не бесконечен.