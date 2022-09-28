Как выжить при ядерном ударе: важнейшие правила

Что делать и как спасти жизнь в случае ядерной угрозы.

россия снова угрожает Украине и всему миру применением ядерного оружия. По словам российского диктатора владимира путина, "это не блеф" и рф готова нанести ядерный удар в случае опасности.

США пока не видят признаков подготовки россии к такой атаке, но все же нельзя исключать, что россия снизойдет к худшему сценарию нынешней войны.

"Телеграф" подготовил инфографику, что делать во время ядерного удара и как выжить (надеемся, этот материал не понадобится в практическом использовании).

Существует заблуждение, что выжить во время ядерной атаки невозможно. Однако это не совсем так. Все будет зависеть от эпицентра взрыва и вашего местоположения. В случае ядерной атаки или взрыва на АЭС главное правило остается неизменным — услышав сирену, направляйтесь в укрытие.

Если же вы остаетесь в помещении, то необходимо плотно закрыть окна и двери, чтобы воздух с улицы не попадал внутрь. Выключите кондиционер и вентиляцию. Не выходите на улицу, пока органы власти не сообщат о ситуации: не выключайте радио, чтобы не пропустить уведомлений о дальнейших действиях.

Первое, что происходит во время ядерного удара — яркая вспышка, которая через несколько секунд превращается в облако. Одновременно с земли поднимается столб пыли и дыма (напоминает форму гриба). Если смотреть на вспышку, можно временно ослепнуть. Излучение длится всего несколько секунд, но может вызвать ожоги открытых участков тела и пожара. После огненного шара будет образовываться взрывная волна, которая сметает все на своем пути. Поэтому есть возможность погибнуть не от самого удара, а под завалами.

Что делать, если ядерный взрыв застал вас в помещении?

Если ядерный взрыв застал вас на улице, не смотрите на вспышку, найдите место, где можно спрятаться. Нужно лечь лицом вниз, чтобы защитить открытую кожу от ожогов. Органы дыхания прикройте шарфом или рукавом. Если есть капюшон, следует натянуть его на голову, а руки спрятать под себя. Если нечем прикрыть голову, то прикройте руками. После ударных волн у вас есть 10 минут, чтобы найти ближайшее укрытие перед началом радиоактивных осадков. Направляйтесь к ближайшему укрытию или зданию.

Что делать, если ядерный взрыв застал вас на улице?

Что делать после ядерного взрыва в укрытии? Как только вы оказались в укрытии – снимите с себя верхнюю одежду (если есть возможность, то смените всю одежду). Грязную одежду упакуйте в полиэтиленовые пакеты. По возможности примите прохладный душ с большим количеством мыла (не сильно трите кожу и не используйте мочалку). Если душа нет, обработайте влажными салфетками руки и лицо.

Старайтесь ни с кем не контактировать, ничего не пить и не есть. Оставаться в укрытии нужно в течение 24 часов, держите включенным радио, чтобы не пропустить инструкции властей.

Что делать после ядерного взрыва в укрытии?

Напомним, что после угроз путина США провели переговоры с кремлем и предупредили российское руководство о "катастрофических последствиях".

Вместе с тем генерал-лейтенант и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес предположил, что в случае ядерного удара по Украине, Вашингтон может дать неядерный ответ, вроде уничтожения черноморского флота и российских военных баз в Крыму.