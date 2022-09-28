Як вижити при ядерному ударі: найважливіші правила

Що робити та як врятувати життя у випадку ядерної загрози.

росія знову погрожує Україні та всьому світу використанням ядерної зброї. За словами російського диктатора володимира путіна, "це не блеф" і рф готова завдати ядерного удару у разі небезпеки.

США поки не бачать ознак підготовки рф до такої атаки, але все ж не можна виключати, що росія вдасться до найгіршого сценарію нинішньої війни.

"Телеграф" підготував інфографіку, що робити під час ядерного удару та як вижити (сподіваємося, цей матеріал не знадобиться в практичному використанні).

Існує хибне уявлення, що вижити під час ядерної атаки неможливо. Проте це не зовсім так. Все буде залежати від епіцентру вибуху та вашого місцезнаходження. У випадку ядерної атаки або вибуху на АЕС головне правило лишається незмінним — почувши сирену, прямуйте в укриття.

Якщо ж ви залишаєтесь в приміщенні, то необхідно щільно затулити вікна та двері, щоб повітря з вулиці не потрапляло всередину. Вимкніть кондиціонер та вентиляцію. Не виходьте на вулицю, доки органи влади не сповістять про ситуацію: не вимикайте радіо, щоб не пропустити повідомленнь про подальші дії.

Що робити, якщо ядерний вибух застав вас у приміщенні

Перше, що відбувається під час ядерного удару — яскравий спалах, який через декілька секунд перетворюється на хмару. Одночасно з землі піднімається стовп пилу та диму (нагадує форму гриба). Якщо дивитися на спалах, можна тимчасово осліпнути. Випромінювання триває лише декілька секунд, але може спричиняти ще й опіки відкритих ділянок тіла та пожежі. Після вогняної кулі буде утворюватися вибухова хвиля, яка змітатиме все на своєму шляху. Тому є ймовірність загинути не від самого удару, а під завалами.

Якщо ядерний вибух застав вас на вулиці, не дивіться на спалах, знайдіть місце, де можна сховатися. Потрібно лягти обличчям донизу, щоб захистити відкриту шкіру від опіків. Органи дихання прикрийте шарфом чи рукавом. Якщо є капюшон, то слід натягнути його на голову, а руки сховати під себе. Якщо немає чим прикрити голову, то прикрийте руками. Після ударних хвиль у вас є 10 хвилин, щоб знайти найближче укриття перед початком радіоактивних опадів. Прямуйте до найближчого укриття чи будівлі.

Що робити, якщо ядерний вибух застав вас на вулиці?

Що робити після ядерного вибуху в укритті? Щойно ви опинилися в укритті — зніміть з себе верхній одяг (якщо є можливість, то змініть весь одяг). Брудний одяг упакуйте в поліетиленові пакети. По можливості прийміть прохолодний душ з великою кількістю мила (не тріть сильно шкіру та не використовуйте мочалку). Якщо душу немає, обробіть вологими серветками руки та обличчя.

Намагайтесь ні з ким не контактувати, нічого не пити та не їсти. Залишатися в укритті потрібно впродовж 24 год, тримайте увімкненим радіо, щоб не пропустити інструкції влади.

Що робити після ядерного вибуху в укритті?

Нагадаємо, що після погроз путіна США провели переговори з кремлем та попередили російське керівництво про "катастрофічні наслідки".

Разом з тим генерал-лейтенант і колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес припустив, що у разі ядерного удару по Україні, Вашингтон може дати неядерну відповідь, на кшталт знищення чорноморського флоту та російських військових баз у Криму.