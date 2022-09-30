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Возможен бунт? Эксперт объяснил, почему зима станет сложной для россиян

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Пока протесты россиян не слишком многочисленны, но все может измениться Новость обновлена 30 сентября 2022, 10:11
Пока протесты россиян не слишком многочисленны, но все может измениться

Запад начнет топить россию в санкциях и других ограничениях еще сильнее — простые граждане наконец-то ощутят на себе вес военных тягот

Объявленная российским диктатором владимиром путиным мобилизация в рф, а также его попытки спешно аннексировать оккупированные территории Украины по итогу могут сыграть с Кремлем злую шутку. По мнению директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, уже этой зимой простые россияне, ощутив на себе полноценное внутреннее и внешнее давление из-за войны, могут наконец-то масштабно восстать против режима.

Об этом эксперт рассказал в комментарии "РБК-Украина", передает "Телеграф". Самусь подчеркивает, что западные лидеры больше не спешат помогать "сохранить лицо" путина, а, значит, условия жизни в россии будут лишь усложняться.

Дополнительные проблемы создает и нынешняя частичная мобилизация. Здесь и увеличение количества погибших призывников, и большой отток российских граждан за границу. Именно это и является хорошей почвой для возникновения протестных настроений даже среди таких безразличных, как россияне, граждан.

"Можно говорить о том, что зима для россиян будет тяжелой. И примерно весной эти социально-экономические проблемы начнут проявляться, — говорит Михаил Самусь. — путина могут в итоге совсем отстранить от власти, потому что он был ценен в условиях существующего социального договора, а сейчас весь негатив пойдет именно на него. Новая февральская революция сейчас формируется по схожему сценарию, как в 1917 году".

Особой пикантности таким прогнозам добавляет информация о вероятных подковерных играх предполагаемого преемника путина николая патрушева. Некоторые источники, близкие к политику, утверждают, будто бы он за спиной российского диктатора пытается договариваться со странами Запада.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, сколько россиян уже удалось мобилизировать на войну с Украиной. Данные разведки предоставил Генштаб ВСУ.

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#Россия #Протесты #Война #Владимир Путин #Мобилизация