Ядерная угроза, эскалация или заморозка: варианты развития ситуации после решения путина об аннексии

В пятницу в москве скорее всего объявят об аннексии четырех украинских областей после проведения "референдумов"

Наиболее вероятной датой для объявления кремлем аннексии оккупированных Донбасса, а также Запорожской и Херсонской обл., где на днях состоялись так называемые "референдумы" о присоединении к россии, остается 30 сентября. В пятницу путин собирает депутатов госдумы рф в кремле, и, как отметил его пресс-секретарь дмитрий песков, там объявят о "присоединении" к россии. Церемония подписания "договоров" состоится в 15.00.

На Красной площади москвы уже смонтировали сцену для митинга с надписью: "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье – россия". Кроме того, по его словам, ожидается большое выступление путина. А затем совет федерации (совфед) рассмотрит одобрение аннексии после решения госдумы не ранее 4 октября. Также сообщалось, что кремль создаст с захваченных территорий так называемый "Крымский федеральный округ", а возглавить это новообразование может экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Разбираемся, каковы варианты развития событий после подписания "договоров" с гауляйтерами об аннексии.

Угроза ядерного удара

российские чиновники заявляли, что оккупированные регионы после аннексии попадут под ядерный зонтик москвы. В частности, секретарь российского СНБО дмитрий медведев написал, что в случае угрозы россии она без колебаний использует ядерное оружие против Украины и выразил надежду на то, что Западу хватит здравого смысла и желания самосохранения, чтобы не отвечать на это.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что проведение "референдумов" является формальным поводом для следующего этапа эскалации в войне, передает "Радио Свобода".

"Для Украины что изменится? Изменится необходимость учета увеличения вероятности применения ядерного оружия, больше ничего. Одновременно для россии это означает, что теперь у россии нет границ. Их не было и на 24 февраля по факту, и после включения Крыма. Но после этой попытки аннексии увидим, что будет через пару дней", – прокомментировал Данилов.

Данилов прогнозирует, что давление на население в оккупации только усилится, россияне уже закрывают или усложняют выезд, увеличится давление по получению паспортов рф.

Министр обороны Украины Алексей Резников критически высказался по поводу ядерного потенциала россии в интервью "Интерфакс-Украина". Он заявил, что риски всегда есть. У россии есть носители для боеголовок как "Искандеры", "Калибры" и самолеты, но какого они качества и в каком состоянии — это вопрос.

Министр обороны Украины Алексей Резников

"Однажды я общался со вторым президентом Леонидом Кучмой, который уже завершал передачу россии ядерного оружия. Он напомнил, что даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него истекал срок годности. Его все равно нужно было утилизировать. Мы его весь одали в россию, поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам в россии? Наши ракеты "Сатана" в россии еще на вооружении, мы их делали более 40 лет назад, и возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", — заявил Резников.

В США уже обсуждают свой ответ, если россия применит ядерное оружие. Так, 25 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Штаты ответят на любое применение ядерного оружия против Украины и пригрозил москве "катастрофическими последствиями".

"Если россия пересечет этот предел, для россии будут катастрофические последствия. Соединенные Штаты ответят решительно", — сказал Салливан.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, ранее руководивший американской армией в Европе, заявил, что Пентагон ответит сокрушительным ударом по российским военным базам в Крыму или Черноморскому флоту.

Заморозка войны

Аналитический центр Atlantic Council считает, что на самом деле ядерный ультиматум путина — отчаянная попытка заморозить проигранную войну.

"российский правитель делает ставку на то, что возможность ядерной эскалации убедит западных лидеров прекратить вооружать Украину и убедить их давить на Киев, чтобы он согласился на урегулирование путем переговоров, которое оставит около 20% украинской земли под контролем россии. Готовность путина принимать участие в таком прямом ядерном шантаже является признаком растущего его отчаяния, поскольку вторжение в Украину проваливается", — отметили в аналитическом центре.

Армия путина была разбита на северо-востоке Украины и становится все более очевидным, что россия направляется к тому, что было бы одним из самых унизительных военных поражений в истории страны. Военные россии деморализованы, появляются сообщения о массовых отставках и дезертирстве.

Новое наступление и эскалация на фронте

Мобилизация в россии

В последнее время россия перебрасывает на границу с Украиной подразделения и технику. Foreign Policy со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников в сфере безопасности отметило, что россия отвела 80% своих войск от западных границ с Европой (они были на границе со странами Балтии и Финляндии).

"Из примерно 30 тыс. военных, которые когда-то противостояли странам Балтии и южной Финляндии, целых 80% перебросили в Украину, в результате чего россия оставила лишь основу своих подразделений, когда-то являвшихся ее наиболее плотной концентрацией военной силы возле НАТО", — говорится в сообщении.

Судя по спутниковым снимкам, полученным финскими СМИ в этом месяце, россия убрала несколько зенитных комплексов С-300 из защитного кольца вокруг Санкт-Петербурга. Один из районов базирования ракет в регионе, где дислоцируется 500 зенитно-ракетный полк, оказался полностью запущенным.

Главное управление разведки Украины сообщило, что в беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных из россии, в результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5. После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории беларуси.

Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга заявил, что после проведения псевдореферендумов и наращивания армией россии своих группировок не исключается эскалация на фронте, передает "Суспільне".

"Это (эскалация — ред.) будет характеризоваться прежде всего ударами противника по объектам критической инфраструктуры с одновременными попытками активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — отметил Громов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также отметила, что мобилизация и аннексия территории свидетельствуют о намерениях обострить ситуацию на фронте.

Контртеррористическая операция вместо спецоперации

Аналитики ISW на этой неделе предположили, что в лексиконе кремля появится новое слово — " контртеррористическая операция " на смену "спецоперации". Первым этот термин употребил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что так спецоперация станет контртеррористической после завершения псевдореферендумов на оккупированных территориях. По утверждению коллаборанта, "вскоре будет пройдена определенная точка невозврата".

В ISW также отмечают, что россия также может "временно отключить" Запорожскую АЭС для проведения контртеррористической операции. В федеральном законе рф разрешается приостанавливать радиологические объекты на время "борьбы с терроризмом". российские войска могут использовать полную остановку станции, реакторы которой уже отключены, чтобы попытаться перевести ЗАЭС в российскую энергетическую сеть и вывести ее из-под контроля Украины. Генштаб Украины 27 сентября сообщил, что ситуация на оккупированной россией, но подконтрольной Украине ЗАЭС остается напряженной, а работники ЗАЭС не хотят сотрудничать с российскими войсками, однако не могут покинуть оккупированную территорию из-за закрытия блокпостов.

Правовой режим контртеррористической операции применялся россией в Чечне. Военный портал Defence Express считает, что объявление режима КТО направлено на решение "внутренних" вопросов россии. По действующим там законам военные не могут направляться за пределы россии без контракта. Как только отдельные оккупированные территории кремль объявит "российскими", потребности подписывать контракт уже не будет. Издание подчеркнуло, что платить по 53 доллара в день контрактникам не будут, отпадут и компенсации за ранение и гибель.

"Таким образом объявление кремлем любых территорий Украины "русскими" вполне может быть "кидком" в стиле 90-х всех военных-контрактников и "чмобиков", а также позволяет направлять на войну даже срочников, так как они юридически для россии не покидают территорию страны", — подытожило издание.