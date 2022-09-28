Чтобы не говорить "война". После псевдореферендумов рф хочет употреблять новое слово вместо "спецоперации"

Сейчас в кремле называют боевые действия в Украине спецоперацией и, хотя российские танки фактически находятся на фронте, официально россия войну не объявляла.

На оккупированных россией территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей вчера завершились фейковые "референдумы". По данным самой же россии, которые начали объявлять еще в ходе "голосования", "результаты" показали абсолютную поддержку аннексии.

Что будет происходить дальше? Институт изучения войны обнародовал свой ежедневный отчет о войне в Украине, где спрогнозировал, что оккупанты не решатся официально объявить войну. В лексиконе кремля появится новое слово — "контртеррористическая операция" взамен "спецоперации". Это щель в российском законодательстве, которой могут воспользоваться, чтобы не пугать население словом "война". Разбираемся, что может означать новый термин для Украины и что о контртеррористической операции говорят в мире.

Первым, новое слово, которое сложно произнести, употребил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале Аксенов написал, что так называемая "специальная военная операция" станет "контртеррористической" после завершения псевдореферендумов на оккупированных территориях. По утверждению коллаборанта, "вскоре будет пройдена определенная точка невозврата".

"Приобретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами российской федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", — заявил Аксенов.

Он заявил, что россия также может "временно отключить" Запорожскую АЭС для проведения "контртеррористической операции". Действительно, в федеральном законе рф разрешается приостанавливать радиологические объекты во время "борьбы с терроризмом". Правовой режим контртеррористической операции применялся россией в Чечне.

Кроме Аксенова, ввести КТО попросил член так называемого "главного совета администрации" оккупированной Запорожской обл. Владимир Рогов 28 сентября сообщают российские СМИ.

"Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменен на контртеррористический. Это позволит быстро и эффективно навести порядок на освобожденных территориях", — сказал Рогов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечают, что российские официальные лица могут попытаться переоформить свое вторжение в Украину на "контртеррористическую операцию". Там считают, что российские войска могут использовать полную остановку станции, реакторы которой уже отключены, чтобы попытаться перевести ЗАЭС в российскую энергетическую сеть и вывести ее из-под контроля Украины. Генштаб Украины 27 сентября сообщил, что ситуация на оккупированной россией, но подконтрольной Украине ЗАЭС остается напряженной, а работники ЗАЭС не хотят сотрудничать с российскими войсками, однако не могут покинуть оккупированную территорию из-за закрытия блокпостов.

По данным аналитиков, президент россии владимир путин, вероятно, объявит об аннексии 30 сентября.

Спикер президента россии владимира путина дмитрий песков сказал, что не знает, планируется ли объявлять на этих территориях контртеррористическую операцию:

"Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны", — сказал песков.

В российской думе говорят, что режим КТО может пригодиться для "противостояния терактам со стороны Киева", заявил в интервью ТАСС заместитель председателя комитета госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Он отметил, что решение о введении режима КТО принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере обеспечения безопасности, в то время как решение о проведении специальной военной операции принимается президентом рф.

"Аналогичный режим был введен на территории Чеченской республики и был завершен с полной очисткой этого субъекта от террористических бандформирований", — сказал он.