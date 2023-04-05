Назад в СССР: в россии радиолюбителя наказали за "вражеские голоса" (видео)

К задержанию привлекли фсб

Россия все чаще возвращается к советским практикам. Так, московские фсбшники вычислили и ворвались в квартиру к радиолюбителю. Причиной стала трансляция запрещенного "Радио Свобода".

Мужчина из Люберец Московской области с помощью самодельного устройства транслировал радиоволну, сообщают российские СМИ. За трансляцию ему выписали штраф, однако проблемы на этом могут не закончиться.

Доступ к такому радио ограничен по требованиям прокуратуры рф – это административное наказание по статье о нарушении правил радиообмена и использовании радиочастот. Однако следствие решило на этом не останавливаться. Рассматривается вопрос о начале расследования из-за распространения якобы ложной информации об армии рф.

Напомним, в российском законодательстве за это положена уголовная ответственность. Борьба с "вражескими голосами" являлась важной частью пропаганды СССР начиная с 40-х годов XX века. За железным занавесом нельзя было узнавать информацию из-за границы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о преследовании тех, кто выступает за сохранение крымскотатарского и украинского языка и идентичности в оккупированном россией Крыму. Двух известных активистов приговорили к 30 годам суммарно и отправили в рф, где содержат в карцере.