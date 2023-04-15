"Хаос, колапс і чорна діра": публіцист розповів, що чекає на росію після програшу у війні (відео)

Імовірність розвалу росії дуже лякає Захід

Після програшу у війні проти України росія цілком може розвалитися, а цей процес може бути дуже кривавим.

Як розповів громадський діяч та співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За його словами, новому російському президенту доведеться консолідувати владу і на це зазвичай там йде від 4 до 10 років. Втім, може статися й так, що консолідації не станеться.

Пекар зазначив, що зараз у росії є багато приватних та державно-приватних армій і вони можуть влаштувати між собою війну за владу.

"Та система влади, яка сьогодні збудована в росії, вона не передбачає механізму правонаступництва, як це було в СРСР, коли збиралося політбюро і вирішувало колегіально, хто буде наступним генсеком. Зараз такого немає, зараз це буде силовим зіткненням", — зазначив він.

За словами громадського діяча, росія після поразки може цілком провалитися в "хаос, колапс та чорну дірку", де всі воюють проти всіх. Це дуже лякає західні країни, які розуміють, що у такому разі можливі ризики безконтрольного поширення ядерної зброї та кризи біженців.

Крім того, він зазначив, що США також лякає ризик надмірного посилення Китаю шляхом отримання доступу до російських ресурсів. Однак у будь-якому разі Пекін залишиться у виграшній позиції, незалежно від того, розвалиться росія чи ні.

Захід же намагатиметься не допустити розвалу росії, оскільки не захоче стикатися з цими проблемами принаймні протягом каденції чинних лідерів.

Як повідомлялося раніше, близько половини українців вірить у те, що росія може розвалитися найближчими роками, при цьому близько 41% вважають, що до цього можуть прикласти руку партизани.