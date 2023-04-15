"Хаос, коллапс и черная дыра": публицист рассказал, что ждет россию после проигрыша в войне (видео)

Вероятность развала россии очень пугает Запад

После проигрыша в войне против Украины россия вполне может развалиться, а этот процесс может быть весьма кровавым.

Как рассказал общественный деятель и соучредитель гражданской платформы "Новая страна" Валерий Пекарь в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, новому российскому президенту придется консолидировать власть и на это обычно там уходит от 4 до 10 лет. Впрочем, может случиться и так, что консолидации не случится.

Пекарь отметил, что сейчас в россии есть много частных и государственно-частных армий и они могут устроить между собой войну за власть.

"Та система власти, которая сегодня выстроена в россии, она не предусматривает механизма правопреемства, как это было в СССР, когда собиралось политбюро и решало коллегиально, кто будет следующим генсеком. Сейчас такого нет, сейчас это будет силовым столкновением", — отметил он.

По словам общественного деятеля, россия после поражения может вполне провалиться в "хаос, коллапс и черную дыру", где все воюют против всех. Это очень пугает западные страны, которые понимают, что в таком случае возможны риски бесконтрольного распространения ядерного оружия и кризиса беженцев.

Кроме того, он отметил, что США также пугает риск чрезмерного усиления Китая за счет получения доступа к российским ресурсам. Однако в любом случае Пекин останется в выигрышной позиции вне зависимости от того, развалится россия или нет.

Запад же попытается не допустить развала россии, так как не захочет сталкиваться с этими проблемами по крайней мере в течение каденции действующих лидеров.

Как сообщалось ранее, около половины украинцев верит в то, что россия может развалиться в ближайшие годы, при этом около 41% считают, что к этому могут приложить руку партизаны.