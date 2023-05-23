Почали війну, щоб закінчити війну: путін насмішив новою заявою про вторгнення в Україну (відео)

У росії переконані, що регулярними вбивствами українців вони нібито захищають "росіян на Донбасі"

Російський президент володимир путін здивував новими заявами щодо війни в Україні. Він заявив, що певні "вороги російського народу" дев’ять років ведуть війну проти "людей Донбасу". Більш того, на початок так званої "військової спецоперації " проти росії вже велася війна, але ким — незрозуміло.

Про це та багато іншого російський диктатор заявив під час свого виступу 23 травня. У мережі відверто маячні заяви путіна висміяли.

Поки у Білгородській області триває "контртерористична операція" російських добровольців, путін виступив на церемонії вручення державних нагород. Він не зміг обійти тему війни в Україні та видав фразу про те, що росія вторглася до чужої країни, щоб припинити війну проти росії. Українців, які проживали та проживають на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, він назвав "нашими людьми", тобто росіянами.

"9 років противник веде війну проти нашого народу. Нам кажуть, що росія розпочала війну. Ні, росія за допомогою "СВО" намагається припинити цю війну проти нашого народу, який через історичну несправедливість опинився за межами нашої Батьківщини. Але від цього вони не перестали бути нашими людьми. І росія робить усе, щоб захистити їх", — видав російський диктатор.

Ймовірно, під спробами захистити мешканців Донбасу російський диктатор мав на увазі регулярні обстріли, зруйновані будинки та цілі населені пункти, репресії проти "інакодумців", фільтраційні заходи та інші дії, які здійснюють окупанти на захоплених територіях.

Також він додав, що зараз у росії момент "потужної консолідації" і зазначив, що країна ніколи не переживала легких часів, завжди жити було складно і проблемно. Водночас російський президент упевнений, що росіяни як ніколи зараз бажають зміцнити основи духовності, розвивати економіку та виховувати молоде покоління.

У мережі відверто посміялися з таких заяв і порадили путіну пити пігулки.

Ось що означає незмінність влади. За 23 роки зовсім ї**нувся.

До 2014 року все було спокійно, але як тільки до Донецька і Луганська увірвалися російські свині, відтоді 8 років ДАМБІЛИ БАМБАС.

9 років не можуть взяти один регіон?

Війну кого та з ким? Тобто спецоперація сама собою, а війна сама собою?

Гітлер рівно те саме говорив.

Ми розпочали війну, щоб закінчити війну, яку ми розпочали раніше. Отакої!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що сумному путіну подарували іграшкову машинку. Губернатор однієї з областей подарував диктатору модель тактичного баггі "Єрофей", яке планують використати у війні проти України.