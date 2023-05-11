"Ми намагаємося зберігати життя": у путіна зробили нову цинічну заяву про війну

У путіна вважають, що рятують життя українців масованими обстрілами

У росії не втомлюються цинічно заявляти про те, що вони нібито не розпочинали війну проти України, хоча щодня окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних громадян.

З новою заявою про криваву війну виступив прес-серкретар президента росії дмитро пєсков.

"Ви скажете, чому росіяни так повільно діють. Тому що росіяни не ведуть війну. Вести війну — це зовсім інша справа. Це повне знищення інфраструктури, це повне знищення міст. Ми цього не робимо. Ми намагаємося зберігати інфраструктуру. І друге — ми намагаємося зберігати людські життя", — сказав він.

Представник путіна також зазначив, що так звана "СВО" виявилася складною, але окупантам нібито вдалося "забезпечити безпеку людей, які мешкають на Донбасі".

"Тих людей, які довгі вісім років жили під снарядами своєї власної держави. Частково нам вдалося виконати це завдання, а частково ми ще далеко від його повного завершення. Ви бачите, що тривають обстріли боєприпасами зі збідненим ураном, обстріли Донецька, інших міст. Тому ми маємо відтіснити супротивника на достатню відстань. Тому операцію буде продовжено", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що США погодили надання нового пакету допомоги для України.