"Нам усім стало краще": російський журналіст вразив чесним постом про війну

Заява не могла пройти повз користувачів мережі

Російський опозиційний журналіст Ян Шенкман, який після початку російського вторгнення в Україну виїхав до Європи, видав чесну посаду про те, що від війни йому стало жити краще.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у соцмережі Facebook, проте пізніше його видалив. Втім, у мережі залишилися скріншоти його слів.

За його словами, всі його знайомі, які покинули росію через війну, стали жити краще.

Шенкман зазначив, що він переїхав у шикарне житло, а на новому місці він отримав повагу, якої не було у Москві. При цьому журналіст навіть припустив, що якби війна почалася на 15 років раніше, то його життя могло скластися взагалі чудово.

На його слова відреагував український журналіст Сергій Сидоренко, котрий зазначив, що за цим повідомленням можна складати колективний портрет російських лібералів.

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали.

Нагадаємо, раніше військовий та соціальний психолог Олег Покальчук в інтерв’ю "Телеграфу" розповів про те, чому росіяни є ментально чужими людьми для українців і чому "хорошим росіянам" не варто давати українське громадянство.