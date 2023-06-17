"Викинули на звалище історії": путін показав африканцям договір про "нейтралітет України"

В Україні документ не коментували

Російський диктатор володимир путін під час зустрічі з представниками африканських країн показав якийсь документ "Договір про постійний нейтралітет і гарантії безпеки України", який нібито був підписаний у березні минулого року в Стамбулі за участю української делегації.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, цим договором нібито мала регулюватися чисельність Збройних сил України.

"18 статей. Мало того, до нього є ще й додаток. Стосується і збройних сил, та інших речей. Усе прописано до одиниць бойової техніки та до особового складу збройних сил", — заявив путін.

При цьому російський диктатор додав, що нібито після підписання цього документа російські війська було відведено від Києва. Крім того, він звинуватив Україну в тому, що вона "викинула документ на звалище історії".

Тим часом, російські пропагандисти також почали розповсюджувати фотографію однієї зі сторінок цього "договору", на якому сторони нібито намагалися узгодити чисельність ЗСУ (жирним нібито вказано пропозицію Києва, а курсивом — кремля).

Зважаючи на те, що ці розбіжності залишилися, документ, якщо він справжній, не був підписаний. В Україні слова путіна не коментували.

Як повідомлялося раніше, на початку вторгнення справді велися переговори щодо забезпечення нейтрального статусу України з гарантіями безпеки від низки країн. Крім того, у договорі мали бути узгоджені кроки щодо визначення статусу Криму та ОРДЛО, проте зрештою документ підписано не було.