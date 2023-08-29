Росія загрожує світові затяжною війною: чого домагається путін

Ворогу вигідна "заморозка" конфлікту

Останнім часом на Заході значно зросла кількість статей, у яких просувається тема необхідності переговорів між Україною та росією. Через подібні матеріали рф проштовхує свої наративи про нібито провальний контрнаступ ЗСУ та розчарування партнерів.

Чи справді Захід планує досягти дипломатичного завершення конфлікту? Про це "Телеграф" дізнавався в експерта програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігара Тишкевича.

За словами політолога, росії переговорний процес та "заморозка" конфлікту вигідні, а збережені за собою захоплені українські території кремль зможе піднести як перемогу.

"Росія ставить на те, щоб виходити на переговорний процес. На "заморозку". Для неї формула перемоги в даний момент — це збереження за собою захоплених українських територій. Ми бачимо ілюстрацію цього на фронті, коли росіяни відчайдушно чіпляються за захоплені території. Бачимо заяви на дипломатичному фронті", – коментує Ігар Тишкевич.

На думку експерта, росія загрожує світовій спільноті довгим військовим конфліктом, який може призвести до ще більших втрат. Деякі на Заході цього побоюються і повторюють позицію кремля про "мир за будь-яку ціну та якнайшвидше".

За рахунок цього, продовжує політолог, путін розраховує, що до моменту президентських виборів (у рф вони в березні 2024), ситуація прийде до формату "заморозки", при якому всі захоплені території залишаться у країни-агресора. У найгіршому сценарії він розраховує на перехід до наступного етапу конфлікту наприкінці 2024 року (з огляду на президентські вибори в США у листопаді, що може ускладнити обстановку) чи навіть пізніше.

"Але зараз проходять консультації про те, як завершити війну. Це було на зустрічах у Саудівській Аравії, це є і зараз, про що свідчить активність низки держав. Звісно, якщо є консультації (поки що не переговори, а саме консультації), то про ті чи інші пошуки миру говорять багато і часто", – констатує Ігар Тишкевич.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в НАТО припускають відмову України від частини своїх територій в обмін на мир.