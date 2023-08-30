Нічна атака БПЛА в рф стала найбільшою з початку війни: путінські пропагандисти в істериці (відео)

Внаслідок події два літаки на російському аеродромі Іл-76 рф були знищені, а ще 4 – отримали пошкодження

Нічна атака безпілотників на низку російських міст стала найбільшою з початку повномасштабної війни. Загалом вибухові інциденти трапилися у шести російських регіонах, а також у тимчасово окупованому Севастополі. Загалом було зафіксовано удари щонайменше 12 безпілотників.

Масивна дронова атака змусила росіян скасувати всі рейси в Пскові, Брянську, Підмосков’ї, а також Калузької, Орловської та Рязанської областях. Про це пише "Верстка".

Так, спочатку була атакована Псковська область. В результаті там почалася пожежа, а пізніше стало відомо про пошкодження чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76. У мережі тим часом повідомили про пожежу у військовій частині 64044, де базується друга бригада спецназу ГРУ.

У Брянській області за ніч трапилося три атаки БПЛА. Два з них, як заявив губернатор Олександр Богомаз, намагалися атакувати телевежу.

Приблизно о другій годині ночі в Калузької області, за даними Міноборони рф, були збиті безпілотники. Один із них упав у порожній резервуар для зберігання нафтопродуктів, внаслідок чого сталося загоряння.

За інформацією Міноборони, два дрони збили двох в Орловській та одному в Московській області. Про руйнування внаслідок атаки в цих регіонах не повідомлялося

Крім того, вночі морські безпілотники атакували бухту тимчасово окупованого Севастополя у Криму.

Тим часом у мережі пишуть, що у Пскові два літаки Іл-76 рф були знищені, а ще 4 – отримали пошкодження.

Реакція росіян на атаку безпілотників

У росії почалася справжня істерика після нічних вибухових подій у низці областей. Зокрема, путінський пропагандист володимир соловйов в ефірі свого шоу став припускати, звідки ж було завдано ударів по росії й дійшов висновку, що не з території України. Одразу він почав роздавати накази, які території слід знищити.

"Поруч кордон НАТО. Звідки був запуск? З України? Ага, зараз. З території Прибалтики? Знищити на*рін Прибалтику, якщо так. Стерти з лиця землі", — істерично сказав він.

Розлютив пропагандиста і той факт, що губернатори російських областей уявили себе блогерами й після кожного прильоту поширюють інформацію про це в соціальній мережі.

Офіційний представник МЗС Росії марія захарова в ефірі радіо Sputnik також висловилася з приводу нічної атаки дронів. Звинувативши в обстрілі України, вона заявила про "відсутність будь-якої перспективи у власному розвитку", ймовірно, забувши, що її країна обстрілює житлові будинки, торгові центри та інші місця, вбиваючи мирних громадян просто так.

"Очевидно, ця агонія київського режиму, тупа ненависть, злість і відсутність будь-якої перспективи у власному розвитку і призвели до цієї терористичної діяльності. Інших варіантів уже немає, абсолютна безвихідь", — сказала захарова.

До речі, висловитись про нічну подію в рф вирішила й одна з "гламурних левиць" лєра кудрявцева, яка підтримує війну в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися відео нічної атаки безпілотників по російському місту Псков. Внаслідок події почалася пожежа і було пошкоджено та знищено одразу кілька одиниць техніки окупантів на аеродромі.