В росії вибухнула і спалахнула житлова багатоповерхівка (вражаючі відео)

Люди кричали з вікон: "Помогите!"

Пізно ввечері в четвер, 14 вересня, в Махачкалі (столиця Дагестану, росія) стався вибух у житловій п’ятиповерхівці, внаслідок чого почалася пожежа, зруйнувалися несучі стіни та були заблоковані люди.

За попередніми даними, в одній із квартир міг вибухнути газовий балон. Вражаючі відео з місця подій публікують російські канали.

Інцидент стався близько 22 години вечора в махачкалінському селищі Семендер. Канал Mash пише, що попередньо балон вибухнув у квартирі на четвертому поверсі, внаслідок чого пожежа поширилася на площу 800 квадратних метрів, частково зруйнувалися несучі стіни.

Махачкала на карті росії

На відео з місця видно, як заблоковані в будівлі люди кричать: "Помогите!"

Багато автомобілів, припаркованих біля будинку, зазнали пошкоджень, — на них обрушилися уламки та цегла.

Рятувальники евакуювали заблокованих мешканців за допомогою підйомного крана.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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