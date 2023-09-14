В россии взорвалась и загорелась жилая многоэтажка (впечатляющие видео)
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Люди кричали из окон: "Помогите!"
Поздно вечером в четверг, 14 сентября, в Махачкале (столица Дагестана, россия) произошел взрыв в жилой пятиэтажке, в результате чего начался пожар, разрушились несущие стены и оказались заблокированы люди.
По предварительным данным, в одной из квартир мог взорваться газовый баллон. Впечатляющие видео с места событий публикуют российские каналы.
Инцидент произошел около 22 часов вечера в махачкалинском поселке Семендер. Канал Mash пишет, что предварительно баллон взорвался в квартире на четвертом этаже, в результате чего пожар распространился на площадь в 800 квадратных метров, частично разрушились несущие стены.
На видео с места видно, как заблокированные в здании люди кричат: "Помогите!".
Много автомобилей, припаркованных у дома, получили повреждения, — на них обрушились обломки и кирпичи.
Спасатели эвакуировали заблокированных жителей с помощью подъемного крана.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Как сообщал "Телеграф", ранее огромный склад горел в российском Краснодаре. А в районе поселка Красный Октябрь под Саратовом загорелся газопровод.