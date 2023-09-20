Дрон у Сочі цілився у резиденцію путіна? ЗМІ дізналися про подробиці пожежі

Влада росії не повідомляє про причини пожежі в Сочі

Паливний резервуар, який сьогодні вранці спалахнув у Сочі, розташований неподалік офіційної резиденції володимира путіна. Мабуть, метою атаки БПЛА були саме хороми російського диктатора.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "Агентство. Новини", "Проєкт" і Telegram-канал Baza. За їхніми даними, від місця пожежі до резиденції путіна всього 25 км.

У мережі з’явилися фотографії уламків дрону, який, за словами росЗМІ, атакував резервуар з паливом. А на записі з камери відеоспостереження, яка встановлена неподалік місця пожежі, чути звук, схожий на дрон, а потім стався вибух. Цікаво, що російська влада досі не назвала причину ранкової пожежі в Сочі, прокремлівські Telegram-канали теж мовчать. На нафтобазі працюють спецслужби, які збирають уламки дрону.

За даними "Агентство. Новини", місце, куди впав дрон, розташоване за 25 км від офіційної резиденції володимира путіна "Бочаров Ручей".

"Атака дрона на нафтобазу "Роснафти" в Адлері стала найдальшою атакою БПЛА на чорноморському узбережжі. Вперше безпілотник підлетів так близько до сочинської резиденції володимира путіна, де знаходиться копія його підмосковного кабінету", — пишуть росЗМІ.

Видання "Проєкт" стверджує, такий самий кабінет путіна, як у московській резиденції "Ново-Огарьово", був побудований в сочинській резиденції ще кілька років тому. Через це росіяни не можуть напевно знати, де саме перебуває їхній президент, коли записує чергові відеозвернення, проводить наради чи приймає гостей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі показали момент удару по паливному резервуару в Сочі. На кадрах чітко видно, як на резервуарі зверху щось падає, після чого відбувається вибух.