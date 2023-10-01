Шини на літаках та сітки більше не в моді? У рф придумали новий спосіб врятувати свою авіацію від українських БПЛА (фото)

Наскільки ефективними будуть обманки покаже лише час

Оскільки російські аеродроми стратегічної авіації дедалі частіше зазнають атак українських БПЛА, росіяни змушені йти на різні хитрощі і вигадувати все нові "аналоговнєтні" способи боротьби з ними. І поки ще проходять випробування "динамічного захисту" з автомобільних шин окупанти вирішили піти ще далі та почати просто малювати літаки на місцях базування. До того ж уже з шинами.

Як пише The Warzone, російські мистецтва були виявлені на багатостраждальному аеродромі Енгельс (Саратовська область), куди вже неодноразово прилітали українські дрони. Знімки було отримано супутником Planet Labs 29 вересня.

Зазначається, що ці малюнки повинні ввести в оману супутники і дати українській розвідці некоректні координати літаків, щоб урятувати справжні від ударів. Втім, там не можуть достовірно сказати, чи є це малюнком на асфальті або ж розгорнутою там тканиною.

Однак цікавим є те, що на одному з намальованих літаків уже є такі ж намальовані шини.

Водночас автори матеріалу висловлюють сильний сумнів у тому, що такий вид захисту зможе врятувати російські літаки від ударних дронів, оскільки навіть на комерційних супутникових знімках можна легко відрізнити реальний літак від обманки.

Як повідомлялося раніше, це не єдина хитрощі, на яку йшли росіяни у спробах врятувати літаки від БПЛА. Так недавно в мережі показали, як вони натягують над винищувачами сітки, щоб спробувати зловити дрони.