Шины на самолетах и сетки больше не в моде? В рф придумали новый способ спасти свою авиацию от украинских БПЛА (фото)

Насколько эффективными будут обманки покажет лишь время

Поскольку российские аэродромы стратегической авиации все чаще подвергаются атакам украинских БПЛА, россияне вынуждены идти на разные ухищрения и придумывать все новые "аналоговнетные" способы борьбы с ними. И пока проходят испытания "динамической защиты" из автомобильных шин оккупанты решили пойти еще дальше и начать просто рисовать самолеты на местах базирования. При том уже с шинами.

Как пишет The Warzone, российские художества были обнаружены на многострадальном аэродроме Энгельс (Саратовская область), куда уже неоднократно прилетали украинские дроны. Снимки были получены спутником Planet Labs 29 сентября.

Отмечается, что эти рисунки должны ввести в заблуждение спутники и дать украинской разведке заведомо некорректные координаты самолетов, чтобы спасти настоящие от ударов. Впрочем, там не могут достоверно сказать является ли это рисунком на асфальте либо же развернутой там тканью.

Однако любопытным является то, что на одном из нарисованных самолетов уже есть такие же нарисованные шины.

Вместе с тем авторы материала выражают сильное сомнение в том, что такой вид защиты сможет спасти российские самолеты от ударных дронов, поскольку даже на коммерческих спутниковых снимках можно с легкостью отличить реальный самолет от обманки.

Как сообщалось ранее, это не единственное ухищрение, на которое шли россияне в попытках спасти самолеты от БПЛА. Так недавно в сети показали, как они натягивают над истребителями сетки, чтобы попытаться поймать дроны.