На Заході розповіли про майбутнє ПВК "Вагнера": хто може претендувати на місце пригожина

Ситуація з бойовиками з "Групи Вагнера" може різко змінитись

Найманці з ПВК "Вагнера" можуть знову загрожувати українській армії. Найближчим часом вони можуть повернутися на свої позиції та діяти вже під керівництвом міноборони рф або росгвардії.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. За їхньою інформацією, очолити бойовиків може син їхнього колишнього ватажка євгена пригожина павло пригожин.

На сьогоднішній день статус найманців залишається незрозумілим, оскільки вони продовжують перебувати у низці держав. Ситуація може прояснитися після нещодавньої зустрічі президента росії володимира путіна з колишнім керівником "Вагнера" Андрієм Трошевим. На ній йому доручили формувати нові добровільні загони для війни в Україні.

Джерела у ПВК "Вагнера" заявили, що 25-річний син пригожина вже розпочав переговори з росгвардією про те, щоб бойовики перейшли під її командування.

"Відоме джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським мо і що "Група Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та існуючі стандартні принципи роботи", — йдеться в повідомленні.

При цьому інше джерело зазначає, що павло пригожин самостійно нічого не вирішує, а керує ним голова Служби безпеки "Вагнера" Михайло Ватанін.

Також в аналітиків є інформація про те, що глава росгвардії Віктор Золотов може включити найманців у свою структуру як окремий підрозділ.

"Міністерство оборони в будь-якому разі мало б забезпечити технікою та матеріалами великі, відновлені сили, підпорядковані росгвардії, оскільки росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самостійно", — йдеться у звіті.

У результаті аналітики дійшли висновку, що ПВК "Вагнера" знову загрожуватиме ЗСУ, якщо такі зміни все ж таки трапляться.

Раніше "Телеграф" писав про те, що екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж упевнений, що нова міні-армія найманців не перевершить ПВК "Вагнер" і на це є три причини.