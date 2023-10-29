Підприємство швидко розростається: партизани виявили в росії новий військовий завод (фото)
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На підприємстві різко збільшилася чисельність персоналу
У росії продовжують будувати нові військові заводи. Цього разу партизани виявили новий завод із виробництва ракет у Челябінську.
Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на інформацію від своїх місцевих агентів. За їхніми даними, на челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.
Повідомляється, що підприємство стрімко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилась з 10 до 17 тисяч осіб.
Також в "АТЕШ" оприлюднили координати підприємства: 55.118556370558025, 61.5045004989165. "Здобуваємо нові подробиці та працюємо над припиненням його діяльності", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 29 жовтня на території Афіпського нафтопереробного заводу в Сіверському районі Краснодарського краю росії пролунав вибух, а потім почалася пожежа. Причиною цього стала атака невідомого безпілотника.