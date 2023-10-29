Підприємство швидко розростається: партизани виявили в росії новий військовий завод (фото)

На підприємстві різко збільшилася чисельність персоналу

У росії продовжують будувати нові військові заводи. Цього разу партизани виявили новий завод із виробництва ракет у Челябінську.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на інформацію від своїх місцевих агентів. За їхніми даними, на челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.

Повідомляється, що підприємство стрімко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилась з 10 до 17 тисяч осіб.

Місце розташування заводу

Також в "АТЕШ" оприлюднили координати підприємства: 55.118556370558025, 61.5045004989165. "Здобуваємо нові подробиці та працюємо над припиненням його діяльності", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 29 жовтня на території Афіпського нафтопереробного заводу в Сіверському районі Краснодарського краю росії пролунав вибух, а потім почалася пожежа. Причиною цього стала атака невідомого безпілотника.