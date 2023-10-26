Чекати недовго. Стало відомо, коли Україна отримає ракети дальністю 300 км

Назву ракет тримають в секреті

Після ракет ATACMS від США Україна отримає ще далекобійнішу зброю. Про які саме ракети йдеться, невідомо, але їхня дальність 300 км.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе з посиланням на високопосадовця Генштабу ЗСУ. За її словами, постачання очікуються вже у січні 2024 року.

"За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Вже в січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км", — написала вона у Twitter.

Журналіст не уточнила, хто саме із союзників передасть військову допомогу та які саме це будуть ракети.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов пообіцяв, що у росіян "горітиме одне місце" від ракет, які Україна отримає найближчим часом. Водночас союзники наполягають, що Україна має застосовувати їх лише своєю територією.

Нагадаємо, що ЗСУ вже застосували далекобійні ракети ATACMS на фронті. Українські військові вдарили по Бердянську та Луганську, позбавивши росіян кількох гелікоптерів.

Також "Телеграф" розповідав про те, куди дістануть ракети ATACMS. Росіянам варто переживати не лише за Крим.