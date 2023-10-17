До Криму дістане, але не скрізь: де окупантам варто чекати на нові удари ракетами ATACMS (карта)

До мосту через Керченську протоку ракета, на жаль, не долетить

Україна отримала від США далекобійні ракети ATACMS, за допомогою яких вже завдала потужного удару по російських військових об’єктах в окупованих Бердянську та Луганську. Отримання такої потужної зброї дозволить ЗСУ завдавати ударів і по інших об’єктах на окупованих територіях.

Зокрема, The Insider підготував карту, на якій відзначив російські військові аеродроми та інші військові об’єкти, що знаходяться на відстані 300 кілометрів від лінії фронту.

Саме на таку відстань добивають варіант цієї ракети в модифікації MGM-140b, яка з усього сімейства ракет ATACMS має найбільшу дальність ураження.

Військові об’єкти росіян на українській території

Знайдені на місці ударів у Бердянську уламки показують, що для цих цілей застосовувалися ракети MGM-140a, які мають дальність ураження в 165 кілометрів. Тобто деякі з цих об’єктів на карті знаходяться поки що в безпеці.

Водночас український OSINT-аналітик Mortis Æterna спробував візуалізувати, куди доб’ють ракети MGM-140a з урахуванням того, що запуски будуть здійснюватися з відстані 15-30 кілометрів від лінії фронту.

Дальність ураження ракети MGM-140a

Однак він додав, що якщо здійснювати запуск біля Берислава, то ракета може долетіти до Джанкоя, який є однією з головних транспортних розв’язок для окупаційних військ у Криму і на південному фронті в цілому.

Джанкой теж може потрапити під удар

Варто зазначити, що Україна зобов’язалася не застосовувати ці ракети проти російської території, а тому ймовірність того, що під удари потрапить Бєлгородська область насправді мінімальні.

Як повідомлялося раніше, 17 жовтня окупантів сполохали вибухи на аеродромах у Бердянську та Луганську, де було знищено не менше дев’яти гелікоптерів, систему ППО та склади з боєприпасами.