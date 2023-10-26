Ждать недолго. Стало известно, когда Украина получит ракеты дальностью 300 км

Название ракет держат в секрете

После ракет ATACMS от США Украина получит еще более дальнобойное оружие. О каких именно ракетах идет речь, неизвестно, но их дальность 300 км.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на высокопоставленного чиновника Генштаба ВСУ. По ее словам, поставки ожидаются уже в январе 2024 года.

"По итогам встречи военного командования Украины и военного командования союзников темпы поставок вооружений в Украину не уменьшатся. Уже в январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 км", — написала она в Twitter.

Журналист не уточнила, кто именно из союзников передаст военную помощь и какие именно это будут ракеты.

Ранее секретарь РНБО Алексей Данилов пообещал, что у россиян "будет гореть одно место" от ракет, которые Украина получит в ближайшее время. Вместе с тем союзники настаивают, что Украина должна применять их только по своей территории.

Напомним, что ВСУ уже применили дальнобойные ракеты ATACMS на фронте. Украинские военные ударили по Бердянску и Луганску, лишив россиян нескольких вертолетов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, куда достанут ракеты ATACMS. Россиянам стоит переживать не только за Крым.